Sergio Agüero vertrekt aan het einde van dit seizoen transfervrij bij Manchester City. De spits speelde liefst tien seizoenen bij de Engelse topclub en brak in die periode diverse records.

De 32-jarige Agüero maakte zijn aanstaande vertrek maandagavond bekend in een verklaring. "Het stemt me erg tevreden en vervult me met trots dat ik tien seizoenen voor Manchester City heb gespeeld", schrijft de Argentijn. "Dat is in deze tijd erg ongewoon in het profvoetbal."

Agüero kwam in 2006 als tiener naar Europa, waar hij vijf seizoenen voor Atlético Madrid speelde voordat hij naar City vertrok. In Manchester brak hij vele records.

Agüero is topscorer aller tijden van City en met 181 doelpunten staat hij vierde op de eeuwige topscorerslijst van de Premier League. Alleen drie Engelsen scoorden vaker: Alan Shearer, Wayne Rooney en Andy Cole.

Bovendien is Agüero de speler met de meeste hattricks (twaalf) en prijzen voor de speler van de maand (zeven) in de Premier League. Samen met Thierry Henry is hij de enige speler die in vijf opeenvolgende seizoenen minimaal twintig competitiedoelpunten wist te maken.

Agüero wil actief blijven op hoogste niveau

Agüero won met City viermaal de landstitel. In het seizoen 2011/2012 schoot hij zijn ploeg eigenhandig naar het kampioenschap door in de wedstrijd tegen Queens Park Rangers diep in blessuretijd de 3-2 aan te tekenen. Agüero won ook eenmaal de FA Cup en vijf keer de League Cup, maar Europese successen bleven uit met City. In 2010 won hij met Atlético wel de UEFA Cup en de Europese Super Cup.

Dit seizoen komt Agüero nog maar zelden in actie voor City, dat ruim aan kop gaat in de Premier League. Manager Josep Guardiola geeft doorgaans de voorkeur aan Gabriel Jesus of Raheem Sterling in de spits. In acht competitieduels maakte Agüero pas één treffer.

De 97-voudig international (41 goals) van Argentinië is van plan om zijn carrière elders voort te zetten. "Er komt een nieuwe uitdaging aan en ik ben er klaar voor om die met dezelfde passie en professionaliteit aan te gaan. Zoals altijd doe ik dat op het hoogste niveau."

