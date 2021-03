Wales heeft Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo en Tyler Roberts maandag uit de selectie gezet. Het drietal hield zich niet aan "het opgestelde protocol" en mist dinsdagavond het WK-kwalificatieduel met Tsjechië in Cardiff.

Het is niet duidelijk welke regels precies zijn overtreden. De voetbalbond van Wales doet daar verder geen uitspraken over, maar het lijkt erop dat Robson-Kanu, Matondo en Roberts zich niet aan de avondklok hebben gehouden.

"Ik ben ontdaan doordat ik de ploeg voortijdig moet verlaten, maar regels zijn regels", zegt Roberts volgens BBC Sport. "Ik had niet later dan de afgesproken tijd nog in het hotel mogen zijn. Excuses aan het team, de technische staf en de fans. Ik ga er alles aan doen om een plek in de EK-selectie te verdienen."

Het weggestuurde drietal is niet verzekerd van een basisplaats bij Wales. Alleen Leeds United-aanvaller Roberts kwam afgelopen woensdag (als invaller) in actie toen de ploeg van waarnemend bondscoach Robert Page de kwalificatiereeks voor het WK 2022 begon met een 3-1-nederlaag tegen België.

De wedstrijd van Wales tegen Tsjechië begint dinsdag om 20.45 uur. De Tsjechen, die vorige week woensdag met 2-6 van Estland wonnen en zaterdag België op een 1-1-gelijkspel hielden, gaan vooralsnog op doelsaldo aan kop in groep E.

Bondscoach Ryan Giggs ontbreekt deze interlandperiode nog op de bank bij Wales. De voormalige middenvelder van Manchester United wordt ervan verdacht zijn vriendin te hebben mishandeld. Hij werd in november gearresteerd en op borgtocht vrijgelaten.

