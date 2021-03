Jong Oranje wil zich niet op voorhand drukmaken over het verloop van Duitsland-Roemenië. Als die wedstrijd dinsdag in 2-2 of een gelijkspel met meer doelpunten eindigt, is Nederland ongeacht het resultaat tegen Hongarije uitgeschakeld op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië.

"We hebben nul invloed op de uitslag van Duitsland-Roemenië. Daar kunnen we dagenlang over praten, maar dat gaat ons niet helpen. We moeten van het positieve uitgaan en de dingen doen die we zelf in de hand hebben", zei bondscoach Erwin van de Looi.

Als Roemenië en Duitsland gelijkspelen en Nederland van Hongarije wint, hebben Duitsland, Roemenië en Nederland allemaal vijf punten in groep A. Het onderlinge doelsaldo tussen die drie teams gaat dan voor het algehele doelsaldo.

Aangezien Nederland tegen zowel Roemenië als Duitsland niet verder kwam dan 1-1, blijven die twee landen Nederland voor bij 2-2 of een gelijkspel met meer doelpunten. Als het 0-0 of 1-1 wordt bij Duitsland-Roemenië, dan moet Nederland met minimaal twee goals verschil Hongarije verslaan.

"Als blijkt dat het op het andere veld echt tegenzit, zou dat heel erg zuur zijn. Maar dan is het zo", zei de bondscoach van Jong Oranje. "Het is vervelend dat we afhankelijk zijn, maar ik merk niet dat het een thema is in mijn spelersgroep. Zij zijn alleen bezig met Hongarije. De focus ligt daar volledig op."

De spelers van Jong Oranje tijdens de training. De spelers van Jong Oranje tijdens de training. Foto: Pro Shots

'Hij heeft gezegd dat hij zijn sportieve plicht gaat doen'

Van de Looi rekent op de steun van de Duitse bondscoach Stefan Kuntz, met wie hij bevriend is. "We hebben elkaar op lotingen gezien en ook samen webinars gedaan. Ik heb hem zaterdag na onze wedstrijd wel even toegesproken." Volgens Kuntz zou Van de Looi grappend hebben gezegd dat hij de Duitser zou vermoorden bij een 2-2 tegen Roemenië.

"Hij heeft gezegd dat hij met zijn team zijn sportieve plicht gaat doen", aldus Van de Looi. "Jong Duitsland is hierheen gekomen om het EK te winnen. Een akkoord gooien op 2-2 is best gevaarlijk. Als het 0-0 was, zou het nog kunnen."

Van de Looi kan zich nog een voorbeeld uit zijn eigen voetbalcarrière herinneren. "Toen ik met Vitesse tegen FC Groningen speelde, hadden wij aan een gelijkspel genoeg voor Europees voetbal en Groningen om niet te degraderen."

"We speelden de bal 100.000 keer rond. Totdat ene Ronald Hamming dacht dat hij er nog een keer doorheen moest lopen. Je kunt zo iemand hebben die de boel nog bijna verziekt ook. Het wordt de bondscoach van Jong Duitsland ook niet in dank afgenomen als het verkeerd afloopt."

Nederland-Hongarije en Duitsland-Roemenië beginnen dinsdag om 18.00 uur. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die net als de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni worden afgewerkt.