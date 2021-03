Laagvlieger FC Dordrecht heeft maandag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie door Telstar te verslaan. De 'Schapekoppen' speelden de hele tweede helft met een man meer en zegevierden met 1-0.

Telstar kwam al in de 43e minuut met tien man te staan door een directe rode kaart voor Cas Dijkstra. De middenvelder, die tot deze wedstrijd nog geen kaart had gepakt dit seizoen, moest vertrekken nadat hij een schop uitdeelde aan Adnan Ugur.

Het duurde even voordat FC Dordrecht de overtalsituatie uitdrukte in de score, maar in de 64e minuut was de openingstreffer alsnog een feit. Kevin Jansen kopte fraai raak na een afgemeten voorzet van Thomas Poll. Telstar kreeg daarna nog goede kansen op de gelijkmaker en ook Dordrecht was gevaarlijk, maar het bleef bij 1-0.

FC Dordrecht boekte de eerste thuiszege sinds eind februari en staat nu op 24 punten. Dat zijn er vijf meer dan hekkensluiter FC Den Bosch heeft, dat om 21.00 uur nog een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles speelt.

Telstar bezet de negende positie en ziet een plek in de play-offs verder uit zicht verdwijnen. De ploeg van trainer Andries Jonker heeft 37 punten, elf minder dan nummer acht Roda JC. De nummers drie tot en met acht mogen normaal gesproken deelnemen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Cas Dijkstra werd aan het einde van de eerste helft met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Foto: Pro Shots

