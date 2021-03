Go Ahead Eagles heeft zichzelf maandagavond een slechte dienst bewezen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer speelde op bezoek bij hekkensluiter FC Den Bosch met 3-3 gelijk, na een tweede helft met twee eigen doelpunten en twee strafschoppen. FC Dordrecht was met 1-0 te sterk voor een tiental van Telstar.

Lange tijd leek er niks aan de hand voor Go Ahead Eagles, dat na een half uur al met 0-2 leidde in Stadion De Vliert. Bas Kuipers schoot na zeven minuten op schitterende wijze raak en Giannis Botos werkte twintig minuten later van dichtbij de 0-2 binnen.

In de tweede helft knokte FC Den Bosch zich helemaal terug in de wedstrijd. Jizz Hornkamp benutte in de 62e minuut een strafschop na een overtreding op Kevin Felida en door een eigen doelpunt van Jeroen Veldmate werd het zeven minuten voor tijd ook 2-2 in Den Bosch.

Daar bleef het niet bij voor Go Ahead Eagles, want een minuut voor tijd ging de bal opnieuw op de stip na een overtreding op Ringo Meerveld. Hornkamp schoot wederom onberispelijk raak en leek zijn ploeg een verrassende zege te bezorgen, maar diep in blessuretijd kopte verdediger Jorn van Hedel de bal ongelukkig in eigen doel.

Go Ahead Eagles, dat in de zeven voorgaande competitieduels slechts één goal incasseerde, voorkwam de eerste nederlaag sinds begin februari en staat met 58 punten op de vijfde plek. FC Den Bosch blijft hekkensluiter met twintig punten. Dat zijn er vier minder dan FC Dordrecht, dat eerder op de avond met 1-0 van Telstar won.

Go Ahead Eagles kwam in een spectaculaire slotfase nog met de schrik vrij. Go Ahead Eagles kwam in een spectaculaire slotfase nog met de schrik vrij. Foto: Pro Shots

Telstar speelt tweede helft met man minder

Telstar kwam al in de 43e minuut met tien man te staan door een directe rode kaart voor Cas Dijkstra. De middenvelder, die tot deze wedstrijd nog geen kaart had gepakt dit seizoen, moest vertrekken nadat hij een schop uitdeelde aan Adnan Ugur.

Het duurde even voordat FC Dordrecht de overtalsituatie uitdrukte in de score, maar in de 64e minuut was de openingstreffer alsnog een feit. Kevin Jansen kopte fraai raak na een afgemeten voorzet van Thomas Poll. Telstar kreeg daarna nog goede kansen op de gelijkmaker en ook Dordrecht was gevaarlijk, maar het bleef bij 1-0.

Telstar bezet de negende positie en ziet een plek in de play-offs verder uit zicht verdwijnen. De ploeg van trainer Andries Jonker heeft 37 punten, elf minder dan nummer acht Roda JC. De nummers drie tot en met acht mogen normaal gesproken deelnemen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Cas Dijkstra werd aan het einde van de eerste helft met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Cas Dijkstra werd aan het einde van de eerste helft met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie