Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft de Duitse coach Stefan Kuntz goed duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is dat zij dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd op het EK tegen Roemenië met 2-2 gelijk spelen. Bij zo'n salonremise gaan zowel Duitsland als Roemenië door naar de kwartfinales en ligt Jong Oranje uit het toernooi.

"We hebben elkaar zaterdag na de wedstrijd gezien", zei Kuntz maandag met een lach op een persconferentie. "Van de Looi zei dat als wij met 2-2 gelijk spelen, dat hij dan naar Duitsland komt om me te vermoorden."

"Ik heb hem toen even aangekeken. Hij is vrij lang, langer dan ik. Ik heb hem toen gezegd dat ik het leuk vind als hij naar Duitsland komt, maar dan wel om een kop koffie te drinken in plaats van te worden vermoord."

Als Roemenië en Duitsland gelijk spelen en Nederland wint van Hongarije, hebben Duitsland, Roemenië en Nederland allemaal 5 punten in groep A. Het onderlinge doelsaldo tussen die drie teams gaat dan voor op het algehele doelsaldo.

Aangezien Nederland tegen zowel Roemenië als Duitsland 1-1 speelde, blijven die twee landen Jong Oranje bij 2-2 of een hoger gelijkspel voor.

Stand Groep A EK onder 21 1. Duisland 2-4

2. Roemenië 2-4

3. Nederland 2-2

4. Hongarije 2-0

Duitsland concenteert zich op eigen duel

Van de Looi en Kuntz kennen elkaar van webinars en lotingen voor toernooien. "Er is veel sympathie tussen Erwin en mij", zei Kuntz op serieuzere toon.

"Wij concentreren ons morgen op onze eigen wedstrijd. Ons eerste doel is om van Roemenië te winnen", zei de voormalig spits, die 25 interlands voor Duitsland speelde. "En als we winnen, dan zal Erwin ook een tevreden man zijn."

Zowel Jong Oranje-Jong Hongarije als het duel tussen Duitsland en Roemenië begint dinsdag om 18.00 uur.