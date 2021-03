De Britse regering heeft maandag een wedstrijd in de halve finales van de FA Cup aangewezen als de eerste van een reeks testevenementen om fans terug te laten keren in stadions. Met behulp van de proefwedstrijden hopen de autoriteiten dat Wembley tijdens het EK van komende zomer voor een groot deel gevuld kan worden met supporters.

Het is nog niet bekend bij welke FA Cup-wedstrijd er beperkt publiek welkom is. Op 17 april staat Chelsea-Manchester City op het programma en een dag later strijden Leicester City en Southampton om een plek in de finale van het bekertoernooi.

Ook onder meer de League Cup-finale, de FA Cup-finale en het WK snooker in Sheffield worden gebruikt als pilot. Minister Oliver Dowden van Cultuur zegt dat er deze week nog meer testevenementen bekend worden gemaakt. Bij de eerste wedstrijden worden de stoeltjes bezet door zorgmedewerkers en lokale inwoners en dus niet door supporters.

Volgens de routekaart in het Verenigd Koninkrijk is het vanaf 17 mei mogelijk om stadions voor 25 procent te vullen tot een maximum van 10.000 toeschouwers. Als alles daarna goed blijft gaan, worden alle restricties met betrekking tot afstand houden vanaf 21 juni opgeheven. Dat is daar mogelijk vanwege het voorspoedige vaccinatieproces.

Hakim Ziyech staat met Chelsea in de halve finales van de FA Cup. Hakim Ziyech staat met Chelsea in de halve finales van de FA Cup. Foto: ANP

Mogelijk tienduizenden fans bij EK-wedstrijden in Engeland

De testwedstrijden zijn van groot belang met het oog op het EK, dat van 11 juni tot en met 11 juli in twaalf verschillende landen op het programma staat. Op Wembley worden zeven wedstrijden gespeeld, waaronder de halve finales (6 en 7 juli) en de eindstrijd op 11 juli. Het stadion in Londen heeft een capaciteit van 90.000.

"Als we progressie blijven boeken en verder kunnen versoepelen, dan hopen we na 21 juni veel en veel meer dan 10.000 fans te kunnen verwelkomen. Ik ben wat dat betreft optimistisch gestemd, maar het moet wel op een veilige manier kunnen gebeuren. We moeten het dus afwachten", aldus Dowden tegen Sky Sports.

De UEFA eist van alle twaalf gastlanden dat ze EK-wedstrijden met publiek kunnen organiseren. KNVB-directeur Eric Gudde gaf onlangs aan dat hij hoopt dat de Johan Cruijff ArenA voor 66 tot 75 procent gevuld kan worden met supporters. Denemarken wil minimaal elfduizend fans verwelkomen.