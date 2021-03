De KNVB wil langer door met Erwin van de Looi als bondscoach van Jong Oranje. De twee partijen zijn al even met elkaar in gesprek om het na het EK aflopende contract te verlengen, melden bronnen in Boedapest, waar het eindtoernooi momenteel wordt gespeeld.

Het is de bedoeling om het contract van de 49-jarige Van de Looi te verlengen tot en met het volgende EK, dat in 2023 in Roemenië en Georgië plaatsvindt. Het nieuws komt op het moment dat de kritiek op de coach juist wat toeneemt vanwege de prestaties van Jong Oranje op het EK in Hongarije.

De eerste twee groepswedstrijden tegen Jong Roemenië en Jong Duitsland eindigden in 1-1. Van de Looi krijgt niet alleen door die resultaten kritiek, maar ook vanwege zijn spelsysteem en keuze voor bepaalde basisspelers.

Van de Looi werd in mei 2018 aangesteld als bondscoach van Jong Oranje. De oud-trainer van onder meer FC Groningen en Willem II verving destijds Art Langeler - die ging bij de KNVB door als directeur voetbalontwikkeling - en tekende een contract tot eind 2020.

Die verbintenis werd automatisch verlengd toen Van de Looi erin slaagde zich met Jong Oranje voor het EK te plaatsen. Het was de eerste keer sinds 2013 dat de Nederlandse talenten onder 21 jaar zich voor de Europese titelstrijd kwalificeerden.

Jong Oranje moet dinsdag de laatste groepswedstrijd van Jong Hongarije winnen om kans te houden op deelname aan de kwartfinales. Als Jong Roemenië en Jong Duitsland met 2-2 of meer gelijkspelen, is Jong Oranje sowieso uitgeschakeld. De beslissende groepswedstrijden beginnen dinsdag om 18.00 uur in Hongarije.