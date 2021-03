Eric Botteghin en Sven van Beek lijken komende zomer na een jarenlang dienstverband te vertrekken bij Feyenoord. De aflopende contracten van de verdedigers zijn formeel opgezegd.

Reservekeeper Ramón ten Hove heeft ook te horen gekregen dat zijn verbintenis wordt opgezegd, meldt Feyenoord maandag op zijn site. Bij verdedigers Bart Nieuwkoop en George Johnston wordt een optie op verlenging niet gelicht.

De 33-jarige Botteghin kwam in 2015 over van FC Groningen en was enige tijd aanvoerder bij Feyenoord. De Braziliaan staat op 163 officiële duels voor de Rotterdammers.

Van Beek (26), Nieuwkoop (25) en Ten Hove (23) zijn afkomstig uit de jeugdopleiding. Van Beek, die sinds 2005 aan Feyenoord verbonden is, speelt momenteel op huurbasis bij Willem II. De Schot Johnston kwam amper tot speeltijd in De Kuip en is verhuurd aan Wigan Athletic.

Deze formele opzeggingen moeten volgens de in het betaald voetbal geldende cao voor 1 april gebeuren bij verlengde spelerscontracten die aflopen.

Formele opzegging of afzien van het lichten van de optie betekent niet altijd het einde van de samenwerking: Feyenoord zou op een later moment nog met de vijf spelers in gesprek kunnen gaan over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen.

Sven van Beek (links) staat op 153 duels voor Feyenoord.

