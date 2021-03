De selectie van PEC Zwolle wordt deze zomer flink door elkaar gehusseld. De club uit Overijssel kondigde maandag aan dat de contracten van negen spelers niet worden verlengd.

PEC neemt na dit seizoen in principe afscheid van Mike van Duinen, Xavier Mous, Reza Ghoochannejhad, Thomas Lam, Virgil Misidjan, Jesper Drost, Clint Leemans, Marc-Olivier Doue en Nigel Bertrams.

Naast de contracten van deze spelers lopen ook de huurovereenkomsten van Thomas Buitink, Immanuel Pherai, Benson Manuel en Slobodan Tedic af. De club kiest er in eerste instantie voor om die contracten ook niet te verlengen.

PEC voldoet daarmee aan de verplichting om alle tussentijds verlengde verbintenissen die aflopen, voor 1 april op te zeggen. De club kan later besluiten om een speler alsnog een nieuw contract aan te bieden.

De Zwollenaren lichten wel de optie in het contract van Mike Hauptmeijer. De doelman ligt hierdoor tot medio 2022 vast. Met aanvoerder Bram van Polen is de club momenteel in gesprek om zijn contract voor een zestiende seizoen te verlengen. Ook met middenvelder Thomas van den Belt wordt nog gesproken over verlenging.

'We gaan met de nieuwe trainer voor een frisse start'

Eerder deze maand meldde PEC al dat Art Langerer volgend seizoen de opvolger van trainer Bert Konterman wordt. De vijftigjarige Gelderlander tekende een contract voor twee jaar tot medio 2023.

"Onze selectie ondergaat komende zomer een metamorfose", aldus technisch manager Mike Willems. "Deze keuze wordt bewust gemaakt, omdat we samen met de nieuwe trainer voor een frisse start gaan. Om de transformatie kracht bij te zetten dienen we nu eerst van deze spelers afscheid te nemen, waarmee we in ons salarishuis ruimte creëren."

"Van de vertrekkende spelers waren we met Virgil Misidjan en Benson Manuel graag verder gegaan, alleen is dat op dit moment financieel onhaalbaar gebleken. Met Slobodan Tedic en Manchester City zijn we in gesprek en verwacht ik wel tot een nieuwe overeenkomst te komen."

PEC Zwolle staat op de dertiende plaats in de Eredivisie. Zaterdag gaat de ploeg van Konterman op bezoek bij Sparta.