Frenkie de Jong denkt niet dat de spelers van het Nederlands elftal het teambelang dinsdagavond uit het oog zullen verliezen op Gibraltar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer moet het WK-kwalificatieduel met de voetbaldwerg idealiter met grote cijfers winnen.

"Als ik aanvaller zou zijn, zou ik bij een wedstrijd tegen Gibraltar wel zoiets hebben van: ik kan mijn gemiddelde een beetje opkrikken en veel doelpunten maken", aldus de middenvelder van FC Barcelona.

"Het is goed om die honger te hebben, maar je moet het niet gaan forceren en te egoïstische beslissingen gaan nemen. Maar daar ben ik ook totaal niet bang voor in ons team."

De Jong, die maandag op de training met het Nederlands elftal veel afwerkvormen deed, maakte zelf tot dusver één doelpunt voor Oranje, in de gewonnen uitwedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie in 2019 (2-4). "Ik ben niet per se in een positie bij het Nederlands elftal dat ik doelpunten moet maken", zegt hij.

"Als iedereen maar voorin gaat lopen, worden de ruimtes juist kleiner en wordt het moeilijker om te scoren. Als we als team maar veel doelpunten maken. Natuurlijk vind ik het leuk zelf te scoren, maar dat is niet mijn doel tegen Gibraltar."

'We moeten ons niet ergeren'

Gibraltar zal vermoedelijk proberen om Oranje te ontregelen. De Jong: "Ze gaan misschien schoppen, maar we moeten ons niet ergeren. We moeten gewoon ons eigen spel spelen en proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dan zien we wel hoeveel het wordt."

Tegen Turkije en Letland was De Jong niet tevreden over zijn eigen spel. "Ik denk dat ik tegen Turkije heel matig gespeeld heb. Niet dwingend en dominant genoeg en daarnaast te slordig", zegt hij.

"Ik heb denk ik niet echt iets toegevoegd. Ik heb geen overtalsituaties gecreëerd bijvoorbeeld. Tegen Letland was het prima, maar ook niet bijzonder goed. Wat beter dan tegen Turkije in ieder geval."

De wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland begint dinsdag om 20.45 uur en wordt gespeeld op het kunstgras van het Victoria Stadium.

