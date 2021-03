Een zege op voetbaldwerg Gibraltar lijkt dinsdag zo goed als zeker voor Oranje en dus is het laatste WK-kwalificatieduel van deze interlandperiode vooral van belang voor het doelsaldo. Bondscoach Frank de Boer hoopt op een grote uitslag.

"Noorwegen won vorige week met 0-3 in Gibraltar. Wij willen meer goals maken, ik denk dat we minimaal vijf keer moeten scoren", zei De Boer maandag op een persconferentie in Zeist.

Gibraltar speelde tot nu toe dertig EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en verloor ze allemaal. De doelcijfers van de nummer 195 van de FIFA-ranking in die duels is 9 voor en 141 tegen. Dit betekent dat de ploeg per competitieve interland gemiddeld iets minder dan vijf doelpunten incasseert.

"We moeten zorgen dat we het tempo de hele wedstrijd hoog houden, zodat zij niet op adem kunnen komen", aldus De Boer. "En het wordt heel belangrijk om snel een of meerdere goals te maken. Dan gaan bij hen de kopjes hangen en ebt het geloof weg."

Het Nederlands elftal miste zaterdag in het thuisduel met Letland veel kansen en won slechts met 2-0. Daardoor heeft koploper Turkije na twee wedstrijden drie punten meer en een veel beter doelsaldo (+5 om 0). Als de ploegen aan het einde van de kwalificatiereeks evenveel punten hebben, zal het doelsaldo beslissend zijn.

"Als we weer zoveel kansen krijgen als tegen Letland, dan ben ik tevreden", zei De Boer. "Maar we moeten natuurlijk wel beter met die kansen omgaan. Ruud van Nistelrooij praat veel met de spelers over hoe we dat kunnen bewerkstelligen."

Stand in WK-kwalificatiegroep van Oranje 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

De Boer gaat niet meer aanvallers opstellen

Het lijkt erop dat de De Boer weinig veranderingen gaat doorvoeren in zijn basiself in vergelijking met de wedstrijd tegen Letland. De bondscoach toonde zich niet enthousiast om meer dan drie aanvallers op te stellen in de jacht op goals.

"Als je meer spelers voorin zet, wil dat niet zeggen dat het automatisch makkelijker gaat. De ruimtes worden daardoor namelijk nog kleiner. Het is onze bedoeling om de tegenstander te lokken. In het huidige voetbal moet je heel veel beweging hebben en dat gaat vaak met combinaties."

Oranje speelt dinsdag op kunstgras in het Victoria Stadium, maar De Boer laat zijn spelers voor het duel niet op die ondergrond trainen. "Spelers hebben een dag na een training op kunstgras meestal veel meer last dan bij een training op echt gras. Het is heel normaal om niet op kunstgras te trainen."

Gibraltar-Nederland begint dinsdag om 20.45 uur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de WK-kwalificatie