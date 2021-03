Polen moet het woensdag zonder Robert Lewandowski stellen in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. De Wereldvoetballer van het Jaar heeft een knieblessure overgehouden aan het duel met Andorra van zondag en mist zaterdag mogelijk ook de Bundesliga-topper RB Leipzig-Bayern München.

Lewandowski moest zich na een uur laten vervangen. Medische onderzoeken hebben maandag aangetoond dat de topschutter van Bayern schade in zijn rechterknie heeft, al is nog niet duidelijk hoelang hij aan de kant staat.

"Vanwege de korte tijd die resteert tot de volgende wedstrijd kan hij niet meedoen. Het zou een te groot risico op verergering van de blessure met zich meebrengen. Deze beslissing is de enige juiste, rekening houdend met het komende EK", meldt de Poolse bond in een verklaring.

De 32-jarige Lewandowski maakte tegen Andorra de eerste twee doelpunten. Vorige week droeg hij met een goal al bij aan een 3-3-gelijkspel tegen Hongarije. Bij Bayern staat de spits dit seizoen al op 42 doelpunten, waarvan 35 in de Bundesliga.

Lewandowski nam tegen Andorra de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. De 32-jarige spits van Bayern München verkeert in topvorm. Hij maakte dit seizoen voor zijn Duitse club al 42 doelpunten, waarvan 35 in de Bundesliga. Lewandowski hielp Polen vorige week met een doelpunt in de slotfase aan een punt bij de start van de WK-kwalificatie tegen Hongarije (3-3).

Het WK-kwalificatieduel tussen Engeland en Polen wordt gespeeld op Wembley en begint woensdag om 20.45 uur. De topper tussen Leipzig en Bayern staat zaterdag om 18.30 uur op het programma.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie