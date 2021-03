Zlatan Ibrahimovic heeft zondag genoten van zijn tweede wedstrijd namens Zweden sinds zijn terugkeer. De vedette scoorde zelf niet tijdens de met 0-3 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo, maar hij gaf wel een fraaie assist en benadrukt dat dat zijn veranderde rol in de ploeg symboliseert.

Met een voor hem karakteristieke karatetrap was Ibrahimovic de aangever bij de openingsgoal van Ludwig Augustinsson. Bij de vorige WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië gaf Ibrahimovic al de assist bij het winnende doelpunt.

"Ik hoef zelf niet per se meer te scoren, het gaat me puur om het collectief. Ik zal deze jongens helpen om beter te worden. Ik heb in mijn leven al veel gescoord", zei Ibrahimovic na de overwinning op Kosovo.

"Ik heb in mijn leven al veel gescoord. Als ik Alexander Isaac kan helpen te scoren, zal ik dat doen. Als ik Emil Forsberg kan helpen beter te worden, zal ik dat ook doen. Ik ben hier om het team en de bondscoach te helpen en om ze te laten zien op welk niveau we zouden moeten zitten."

De 39-jarige Ibrahimovic, met 62 treffers Zweeds topscorer aller tijden, zag in Kosovo dat het niveau al beter was dan tegen Georgië. "We waren vandaag zowel aanvallend als verdedigend veel stabieler dan tegen Georgië. We combineerden beter en waren gevaarlijk."

Met zes punten uit twee wedstrijden is Zweden koploper in groep B, vóór onder meer Spanje, dat vorige week punten morste tegen Griekenland. De Zweden spelen woensdag nog thuis tegen Estland.

Zlatan Ibrahimovic en zijn landgenoten vieren de openingstreffer in Kosovo. Zlatan Ibrahimovic en zijn landgenoten vieren de openingstreffer in Kosovo. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de WK-kwalificatie