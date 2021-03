Erwin van de Looi is niet van plan om in de laatste groepswedstrijd van Jong Oranje op het EK zijn tactiek volledig om te gooien. De bondscoach reageert daarmee op de kritiek na de gelijke spelen tegen Roemenië (1-1) en Duitsland (1-1).

Jong Oranje creëerde weinig kansen tegen Duitsland, net als eerder tegen de Roemenen. De spitsen Myron Boadu en Brian Brobbey bleven op de bank. Brobbey mocht de laatste minuten als invaller meedoen. Vanwege de gelijke spelen moet Jong Oranje hoe dan ook winnen van Hongarije om door te kunnen gaan.

"We zijn twee jaar lang met iets bezig, om te spelen op een bepaalde manier. Een systeem dat best wel complex is, maar ook uitdagend", zegt Van de Looi over de tactiek waar hij voor kiest.

"Daar hebben we hele mooie resultaten mee behaald en we hebben ons voor het eerst in acht jaar weer geplaatst voor een toernooi. Het zou heel raar en opportunistisch zijn om dan zomaar halverwege alles wat je aan het doen bent om te gooien en met een hele andere tactiek te spelen."

Van de Looi was na de wedstrijd tegen Duitsland wat verrast door de kritiek die hij kreeg. "Er was wel een plan B. Het spel van Duitsland was erop geënt ons niet te laten voetballen. Pas de laatste tien minuten schakelde Duitsland over naar een wat aanvallender 4-4-2-systeem. Daarvoor tachtig minuten niet", aldus de bondscoach.

"Wat we nog meer hadden kunnen doen, was risico nemen in onze speelstijl. We hadden onze backs hoger kunnen zetten, maar dan geef je zoveel ruimte weg in de counter in de omschakeling. Dan hadden mensen nu gezegd: hoe kun je nou zo naïef spelen?"

'We hadden gehoopt dat het wat flitsender zou zijn'

Van de Looi begrijpt de teleurstelling over het puntenverlies. Jong Oranje plaatste zich in de kwalificatie overtuigend voor het eindtoernooi en ging als een van de belangrijkste titelkandidaten naar Hongarije. "Wij zijn ook niet tevreden met de twee punten die we nu hebben, laat ik dat vooropstellen", zegt hij. "Wij hadden ook gehoopt nu meer punten te hebben en dat het, zeker tegen de Roemenen, wat flitsender zou lopen."

Jong Oranje speelt in een 4-2-2-2-systeem, zoals ook PSV dat doet. Van de Looi: "Het systeem wordt veel te groot gemaakt. Het gaat vooral om ruimtes. Hoe kun je ruimtes creëren? En hoe ga je die ruimtes benutten? Het hele spel van Ajax is daar ook op gebaseerd."

De afstemming is bij Jong Oranje nog niet altijd goed genoeg, zegt Van de Looi. "De groep wisselt af en toe ook van samenstelling natuurlijk. Wij hebben een hele goede groep, maar andere landen ook. Ik heb ook vanaf dag één gezegd dat wij niet de arrogantie moeten hebben om te zeggen dat we even Europees kampioen worden."

Jong Oranje en Jong Hongarije treffen elkaar dinsdag om 18.00 uur. Nederland moet hoe dan ook winnen en is afhankelijk van wat Duitsland en Roemenië tegen elkaar doen. Als die twee landen in een doelpuntrijke wedstrijd gelijkspelen (vanaf 2-2), is de ploeg van Van de Looi uitgeschakeld.