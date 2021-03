Guus Hiddink heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) ook het tweede WK-kwalificatieduel met Curaçao gewonnen. In Guatemala-Stad werd Cuba met 1-2 verslagen.

Voormalig FC Groningen-speler Leandro Bacuna opende in de elfde minuut de score, waarna de Cubanen op gelijke hoogte kwamen via Onel Hernández. Nog in de eerste helft tekende Charlison Benschop, oud-spits van onder meer RKC Waalwijk, AZ en FC Groningen, voor de tweede treffer van Curaçao.

De ploeg van Hiddink had eerder al met 5-0 van Saint Vincent en de Grenadines gewonnen en gaat samen met Guatemala, dat eveneens zes punten heeft, aan kop in groep C van de Noord- en Centraal-Amerikaanse kwalificatie.

Begin juni staan pas de volgende kwalificatiewedstrijden op het programma voor Curaçao, dat dan op bezoek gaat bij de Britse Maagdeneilanden en vervolgens thuis tegen Guatemala speelt.

Curaçao hoopt zich onder leiding van Hiddink voor het eerst in de historie voor het WK te plaatsen, dat eind 2022 in Qatar gehouden wordt. De weg ernaartoe is lang, want er moeten drie fases worden doorstaan.