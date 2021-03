Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje baalt stevig van het wegvallen van Noa Lang op het EK in Hongarije. De aanvaller van Club Brugge raakte zaterdag in de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland (1-1) geblesseerd aan zijn bovenbeen en keert terug naar België.

"Dat was wel verdrietig. Hij baalt daarvan", aldus Van de Looi over Lang, die in de ochtend met de teamdokter een scan liet maken. "Daarna heeft hij nog mee geluncht en hebben we afscheid van elkaar genomen."

De bovenbeenblessure komt op een vervelend moment voor de 21-jarige Lang, die juist aan een sterke periode bezig was. De oud-Ajacied is met twaalf competitietreffers en zeven assists een van de belangrijkste spelers bij Club Brugge dit seizoen. Op het EK gold hij als een van de veelbelovende talenten.

"Noa maakt echt een goede ontwikkeling door. Hij is zoals hij is. Het is een mannetje, een gangmaker. Noa kan je van tevoren waarschuwen: je moet niet tegen de muur aanlopen, maar bij hem werkt dat niet. Hij moet zelf tegen die muur aan lopen en soms wel twee of drie keer om te beseffen: beter van niet", aldus Van de Looi.

"Dat is hartstikke goed. Langzaam maar zeker ontwikkelt iemand daarin. Dat zie je ook in de manier waarop hij hier binnenkomt. Het verschil hoe hij nu binnen komt lopen en hoe hij dat een jaar geleden deed: dat is alleen maar mooi."

Noa Lang verliet huilend het veld tegen Jong Duitsland. Noa Lang verliet huilend het veld tegen Jong Duitsland. Foto: Pro Shots

'Jongens willen niks liever dan hier terugkeren'

Zonder Lang moet Jong Oranje zich dinsdag voor de kwartfinales van het EK zien te plaatsen. De Nederlandse talenten moeten dan wel (met ruime cijfers) zien te winnen van het al uitgeschakelde Jong Hongarije én hopen dat Jong Duitsland-Jong Roemenië niet in een doelpuntrijk gelijkspel eindigt.

De knock-outfase begint overigens pas eind mei in Hongarije. "Die jongens willen allemaal niks liever dan hier weer terugkeren. Als alles goed gaat, zijn we hier in mei weer met Jong Oranje en is Noa er ook bij. We willen samen door. Dat is waar we allemaal op hopen", aldus Van de Looi.

Jong Oranje-Jong Hongarije en Jong Duitsland-Jong Roemenië beginnen dinsdag om 18.00 uur. Net als Lang is Teun Koopmeiners afwezig tegen de Hongaren; de aanvoerder van Jong Oranje pakte zaterdagavond tegen de Duitsers zijn tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst.