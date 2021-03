Denemarken heeft zondagavond een monsterzege geboekt in de kwalificatie voor het WK 2022. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand, die voor de wedstrijd tegen Moldavië een statement maakte tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar, won met liefst 8-0 in het Deense Herning.

Het is de grootste overwinning voor Denemarken in 34 jaar. Op 10 juni 1987 waren de Denen in een olympisch kwalificatieduel met 8-0 te sterk voor Roemenië. De nieuwe monsterzege van zondag werd mede mogelijk gemaakt door Kasper Dolberg, die tweede keer scoorde in Herning.

De oud-Ajacied opende na negentien minuten de score door een strafschop te benutten en zorgde vlak na rust ook voor de 6-0. Mikkel Damsgaard scoorde net als Dolberg twee keer, terwijl ook Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, Robert Skov en Marcus Ingvartsen een doelpunt meepikten.

De 23-jarige Dolberg speelde net als vleugelverdediger Nicolai Boilesen de hele wedstrijd. Met Lasse Schöne begon er nog een oud-Ajacied aan de aftrap. De middenvelder van sc Heerenveen werd na 77 minuten gewisseld voor Christian Eriksen.

In navolging van onder meer Noorwegen, Duitsland en het Nederlands elftal maakte Denemarken voor de wedstrijd een statement tegen Qatar. Net als de spelers van Oranje droegen de Denen voor de aftrap een shirt met daarop de tekst 'Football Supports Change'.

Door de historische overwinning op Moldavië gaat Denemarken met zes punten uit twee wedstrijden fier aan kop in groep F. Later op de dag staan in die poule nog Oostenrijk-Faeroër Eilanden en Israël-Schotland op het programma (aftrap om 20.45 uur).

Engeland maakt geen fout in Albanië

In groep I deed Engeland goede zaken door de uitwedstrijd tegen Albanië met 0-2 te winnen. Harry Kane opende in de 39e minuut de score in Tirana met een fraaie kopbal na een voorzet van Luke Shaw.

De 27-jarige spits van Tottenham Hotspur, die in zijn 48e officiële wedstrijd zijn 32e interlandgoal maakte, was in de 63e minuut zelf de aangever bij de 0-2 van Mason Mount.

Engeland, dat de WK-kwalificatiereeks donderdag begon met een 5-0-overwinning op San Marino, is de koploper in de poule. Om 20.45 uur staan nog Polen-Andorra en San Marino-Hongarije op het programma.

