Vangelis Pavlidis heeft Griekenland zondag naar een oefenzege op Honduras geleid. De 22-jarige spits van Willem II scoorde twee keer voor de ploeg van bondscoach John van 't Schip, die in Thessaloniki met 2-1 zegevierde.

Pavlidis opende na een klein kwartier de score en in de 59ste minuut maakte hij de winnende treffer. Vlak voor rust had Diego Rodríguez de gelijkmaker verzorgd voor Honduras. Met zijn treffers tilde Pavlidis zijn doelpuntenaantal voor Griekenland van één naar drie.

Ook Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis had een basisplaats gekregen van Van 't Schip. De aanvalsleider van VVV-Venlo, goed voor 24 goals in de Eredivisie, werd echter in de rust vervangen. Hij blijft op één interlandgoal staan, die hij maakte bij zijn debuut in november tegen Cyprus.

Met de oefenzege gaf Griekenland een sterk vervolg aan het knappe gelijkspel tegen Spanje (1-1) in de WK-kwalificatie. In die wedstrijd bleef Pavlidis negentig minuten op de bank en viel Giakoumakis een kwartier voor tijd in.

Woensdag vervolgen de Grieken de kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar met een thuiswedstrijd in Athene tegen Georgië. De Grieken zullen dan het bonuspunt tegen Spanje een vervolg willen geven.