Spanje is zondag ontsnapt aan puntenverlies in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Luis Enrique won dankzij een treffer in blessuretijd met 1-2 bij Georgië. Zlatan Ibrahimovic hielp Zweden met een assist aan een zege en ook Frankrijk en Italië wonnen.

Spanje kwam vlak voor rust op achterstand in Georgië door een schuiver in de rechterhoek van Khvicha Kvaratskhelia. Tien minuten na rust bracht Ferrán Torres de bezoekers uit een voorzet van Jordi Alba langszij.

De wereldkampioen van 2010 leek op het tweede puntenverlies in deze WK-kwalificatiereeks af te stevenen, maar in de tweede minuut van de blessuretijd bezorgde invaller Dani Olmo zijn ploeg met een afstandsschot toch nog de drie punten. Kort daarna kreeg Levan Shengelia nog rood bij Georgië.

Afgelopen donderdag kwam Spanje in de eerste wedstrijd thuis niet verder dan 1-1 tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip. Door de zege staan de Spanjaarden met vier punten tweede in groep B.

Zweden gaat met zes punten aan kop in deze poule en won in Pristina met 0-3 van Kosovo. De 39-jarige Ibrahimovic, die donderdag zijn rentree maakte bij de nationale ploeg, leverde de assist op de openingsgoal van Ludwig Augustinsson. De andere treffers werden gemaakt door oud-Willem II-spits Alexander Isak en Sebastian Larsson (penalty).

Frankrijk herstelt zich in Kazachstan

In groep D herstelde Frankrijk zich met een 0-3-overwinning in Kazachstan. Ousmane Dembélé opende in de negentiende minuut de score met een schuiver in de linkerhoek. Vlak voor rust zorgde Sergiy Maliy met een eigen doelpunt voor de 0-2. De verdediger kopte de bal bij een corner in het verkeerde doel.

Kylian Mbappé, die pas na een klein uur spelen in het veld kwam, miste een kwartier voor tijd de uitgelezen kans op de derde treffer. De aanvaller van Paris Saint-Germain zag een strafschop gestopt worden door Aleksandr Mokin.

Met de overwinning in Kazachstan herstelde Frankrijk zich van de matige start in de WK-kwalificatiecampagne. Afgelopen woensdag begonnen 'Les Bleus' in Parijs met een 1-1-gelijkspel tegen Oekraïne.

Frankrijk gaat met vier punten aan kop in groep D en heeft twee punten voorsprong op Oekraïne en Finland, die in Kiev met 1-1 gelijkspeelden. Júnior Moraes bracht Oekraïne tien minuten voor tijd op voorsprong. Vlak voor tijd moest de thuisploeg met tien man verder door een rode kaart voor Vitaliy Mykolenko, waarna Teemu Pukki een penalty voor de Finnen benutte.

Italië boekt opnieuw zege

In groep C won Italië ook zijn tweede wedstrijd. 'La Squadra Azzurra' was in Sofia met 0-2 te sterk voor Bulgarije. Andrea Belotti zorgde vlak voor rust uit een strafschop voor de openingstreffer en Manuel Locatelli bepaalde zeven minuten voor tijd de eindstand.

Italië gaat met zes punten alleen aan kop in deze poule, maar Zwitserland kan later op de avond nog op gelijke hoogte komen. De Zwitsers spelen op dit moment nog thuis tegen Litouwen.

