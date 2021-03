Frankrijk heeft zondag zijn eerste zege geboekt in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De regerend wereldkampioen won in Nur-Sultan met 0-2 van Kazachstan.

Ousmane Dembélé opende in de negentiende minuut de score met een schuiver in de linkerhoek. Vlak voor rust zorgde Sergiy Maliy met een eigen doelpunt voor de 0-2. De verdediger kopte de bal bij een corner in het verkeerde doel.

Kylian Mbappé, die pas na een klein uur spelen in het veld kwam, miste een kwartier voor tijd de uitgelezen kans op de derde treffer. De aanvaller van Paris Saint-Germain zag een strafschop gestopt worden door Aleksandr Mokin.

Met de overwinning in Kazachstan herstelde Frankrijk zich van de matige start in de WK-kwalificatiecampagne. Afgelopen woensdag begonnen 'Les Bleus' in Parijs met een 1-1-gelijkspel tegen Oekraïne.

Frankrijk gaat met vier punten aan kop in groep D, maar later op de dag kan Oekraïne of Finland op gelijke hoogte komen met de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. Die twee landen spelen om 20.45 uur tegen elkaar in Kiev.

Kylian Mbappé baalt na zijn gemiste strafschop. Foto: ANP

