SC Cambuur heeft zondag voor het eerst sinds begin januari een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper ging met 3-1 onderuit bij Roda JC. In Rotterdam verloor Excelsior met 0-3 van Helmond Sport.

Erik Falkenburg bracht Roda na ruim een half uur uit een rebound op voorsprong tegen Cambuur. Tien minuten voor tijd verdubbelde Patrick Pflücke, eveneens uit een rebound, de marge.

Robert Mühren maakte vijf minuten later op aangeven van David Sambissa de aansluitingstreffer, maar kort daarna zorgde Niek Vossebelt alsnog voor de beslissing namens Roda.

Voor Cambuur betekende de nederlaag de eerste in elf wedstrijden. De ploeg van coach Henk de Jong verloor op 8 januari tegen FC Volendam (0-1) voor het laatst.

Desondanks gaat Cambuur met zes punten voorsprong op nummer twee De Graafschap, dat zondag om 20.00 uur op bezoek gaat bij NAC Breda, nog stevig aan kop. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Nummer drie Almere City heeft acht punten achterstand op Cambuur. Roda bezet de achtste plek.

Teleurstelling bij Excelsior na een van de tegendoelpunten. Teleurstelling bij Excelsior na een van de tegendoelpunten. Foto: Pro Shots

Excelsior hard onderuit tegen Helmond Sport

In het Van Donge & De Roo Stadion opende Dean van der Sluys na een klein uur met een pegel de score voor Helmond Sport. Excelsior mocht nog even hopen op een punt, maar in de slotfase stelden Jordy Thomassen en Arno Van Keilegom de drie punten veilig voor de bezoekers.

Met de vijftiende competitienederlaag van het seizoen verspeelde Excelsior dure punten in de strijd om een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van coach Marinus Dijkhuizen staat tiende en heeft elf punten achterstand op Roda JC.

De nummers drie tot en met acht doen normaal gesproken mee aan de play-offs om promotie. Helmond Sport staat elfde en heeft een punt minder dan Excelsior.

Helmond Sport viert de openingstreffer van Dean van der Sluys. Helmond Sport viert de openingstreffer van Dean van der Sluys. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie