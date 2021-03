Excelsior is zondag tegen een stevige thuisnederlaag aan gelopen in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers gingen op eigen veld met 0-3 onderuit tegen Helmond Sport.

Dean van der Sluys opende na een klein uur met een pegel de score in het Van Donge & De Roo Stadion. Excelsior mocht nog even hopen op een punt, maar in de slotfase stelden Jordy Thomassen en Arno Van Keilegom de drie punten veilig voor Helmond Sport.

Met de vijftiende competitienederlaag van het seizoen verspeelde Excelsior dure punten in de strijd om een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van coach Marinus Dijkhuizen staat tiende en heeft acht punten achterstand op nummer acht Roda JC, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld.

De nummers drie tot en met acht doen normaal gesproken mee aan de play-offs om promotie. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Helmond Sport staat elfde en heeft een punt minder dan Excelsior.

Later op de dag staan er met Roda JC-SC Cambuur (16.45 uur) en NAC Breda-De Graafschap (20.00 uur) nog twee wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

Helmond Sport viert de openingstreffer van Dean van der Sluys. Helmond Sport viert de openingstreffer van Dean van der Sluys. Foto: Pro Shots

