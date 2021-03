Justin Kluivert had zaterdag in de tweede groepswedstrijd van Jong Oranje op het EK tegen Duitsland (1-1) al vrij snel in de gaten dat meevoetballen niet de grootste kwaliteit is van doelman Finn Dahmen. Dat leverde vroeg in de tweede helft de openingstreffer op.

Kluivert liep op hoge snelheid op de keeper af toen die een wat hoge bal moest controleren. Dahmen blunderde bij zijn aanname en Kluivert kon de bal in het lege doel schuiven.

"Ik had wel het gevoel dat hij voetballend wat moeilijkheden had. Toen de ingooi met een vrij moeilijke stuit op hem afkwam, dacht ik: als ik nu vol op hem af sprint en de aanname is verkeerd, dan zal zijn trap ook niet zo goed zijn", blikte Kluivert in Hongarije terug op de blunder van de reservedoelman van Mainz.

"En gelukkig gebeurde wat ik dacht en mocht ik profiteren", zei de aanvaller van RB Leipzig, die heel lang hoopte dat het de winnende treffer was. Jong Duitsland maakte echter in de 84e minuut gelijk, waardoor een plaats in de kwartfinales nog ver weg is voor Jong Oranje.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de goal van Kluivert.

Jong Oranje heeft het niet helemaal meer in eigen hand

Dinsdag moet Jong Oranje van Jong Hongarije winnen en dan hopen dat er bij de ontmoeting tussen Jong Duitsland en Jong Roemenië een winnaar komt. Bij een gelijke stand van 2-2 of meer bij dat duel zijn de Nederlandse beloften sowieso uitgeschakeld.

"Het is jammer dat we niet gewonnen hebben natuurlijk, maar ik sta er heel positief in", zei Kluivert. "We moeten winnen van Hongarije, dat staat vast. Ik kijk liever niet naar die andere wedstrijd. Als één van die twee teams wint en wij doen dat ook, dan zijn we gewoon door."

Kluivert is niet bang voor een salonremise tussen Duitsland en Roemenië. "Op een EK zullen beide teams hun stinkende best doen. Ze willen winnen en voor de eerste plaats gaan. Hopelijk kunnen wij onze dromen verder beleven en doorgaan naar de volgende ronde."

Stand in Groep A EK onder 21 1. Duitsland 2-4 (+3)

2. Roemenië 2-4 (+1)

3. Nederland 2-2 (0)

4. Hongarije 2-0 (-4)

Jong Oranje mist Koopmeiners en Lang

In de beslissende poulewedstrijd moet Jong Oranje het stellen zonder de geschorste aanvoerder Teun Koopmeiners en dribbelaar Noa Lang, die een ogenschijnlijk zware knieblessure opliep.

Lang viel tegen Jong Duitsland halverwege de eerste helft uit na een ongelukkige botsing met Koopmeiners. "Zondag ondergaat hij een scan. Hij heeft nu een brace om. Ik begrijp dat de knie dik is", zei trainer Erwin van de Looi.

"Hij was heel verdrietig en had veel pijn, dus dat was niet best. Dinsdag lijkt me vrij kort dag, maar laten we het even afwachten. Ik ben geen dokter, maar het ziet er niet best uit."

Koopmeiners is niet makkelijk te vervangen, vindt Van de Looi: "Ik vond deze overtreding met geel vrij zwaar bestraft. Teun is onze captain, leider en rustpunt. Hem zullen we best missen. Maar ik denk dat we veel alternatieven hebben."

Het duel tussen Jong Hongarije en Jong Oranje begint dinsdag om 18.00 uur.