Cristiano Ronaldo stormde zaterdag woest van het veld na het 2-2-gelijkspel tegen Servië. De aanvoerder van Portugal kon het niet verkroppen dat scheidsrechter Danny Makkelie zijn winnende treffer in blessuretijd niet toekende.

Ronaldo verscheen na de wedstrijd in de WK-kwalificatie niet voor de media, maar plaatste wel een bericht op Instagram. "Sommige dingen zijn lastig te verdragen, vooral als we het gevoel krijgen dat een hele natie wordt geschaad", schreef hij daarin.

In de laatste minuut van de blessuretijd bij het duel in Belgrado leek Ronaldo de winnende treffer te maken. Zijn inzet werd ogenschijnlijk net achter de doellijn weggewerkt door de Servische verdediger Stefan Mitrovic.

Arbiter Makkelie en zijn assistenten wisten niet zeker of de bal in zijn geheel over de doellijn was en lieten doorspelen. In de WK-kwalificatie wordt de VAR niet gebruikt en het besluit over de inzet van doellijntechnologie wordt genomen door de thuisploeg.

De Servische verdediger Stefan Mitrovic haalt de bal van achter de doellijn weg na een inzet van Ronaldo. De Servische verdediger Stefan Mitrovic haalt de bal van achter de doellijn weg na een inzet van Ronaldo. Foto: screenshot

Ronaldo gooit aanvoerdersband woest op het veld

Ronaldo beklaagde zich furieus bij grensrechter Mario Diks en kreeg daarvoor een gele kaart van Makkelie. De Portugese aanvoerder bracht de laatste seconden van de wedstrijd vertwijfeld in een hoek van het veld door, waar hij zijn aanvoerdersband kwaad op de grond smeet. Toen er afgefloten werd, stampte hij woest de catacomben in.

In zijn Instagram-bericht benadrukte Ronaldo dat hij trots is op zijn aanvoerdersband. "Aanvoerder zijn van het Portugese team is een grote trots en een privilege in mijn leven. Ik zal altijd alles geven voor mijn land, dat zal nooit veranderen. We moeten ons hoofd omhoog houden en de volgende uitdaging aangaan. Kom op, Portugal!"

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het vermeende doelpunt van Ronaldo.

'Makkelie bood excuus aan bij bondscoach'

De Portugese bondscoach Fernando Santos sprak op de persconferentie na de wedstrijd wel met de media. "De scheidsrechter heeft me direct na de wedstrijd zijn excuses aangeboden", zei hij.

"We moeten verder. Het was een duidelijk doelpunt, maar we kunnen er niets aan veranderen", aldus Santos, die de schuld voor het puntenverlies ook bij zijn eigen ploeg zocht. "In de eerste helft hadden we totale controle, maar na rust gaven we de 0-2-voorsprong te makkelijk weg."

Servië en regerend Europees kampioen Portugal gaan met vier punten uit twee duels gedeeld aan kop in groep A van de WK-kwalificatie.

Scheidsrechter Makkelie na afloop in discussie met de Portugese bondscoach Fernando Santos. Scheidsrechter Makkelie na afloop in discussie met de Portugese bondscoach Fernando Santos. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie