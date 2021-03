Mede dankzij een hattrick van Nigel Hasselbaink heeft Suriname ruim gewonnen van Aruba in de WK-kwalificatie. De wedstrijd in Oranjestad eindigde zaterdag in 0-6.

Door nieuwe FIFA-regels over spelers met dubbele paspoorten heeft Suriname sinds kort de beschikking over een aantal voormalig jeugdinternationals van Jong Oranje. Zo stonden Kelvin Leerdam, Ryan Donk en Diego Biseswar zaterdag in de basis bij de ploeg van bondscoach Dean Gorré.

Het was echter Nigel Hasselbaink die de uitblinker werd. In zijn vierde interland maakte de aanvaller van het Israëlische Bnei Sakhnin drie treffers. Ook Florian Jozefzoon van het Engelse Rotherham en Roland Alberg van het Indiase Hyderabad waren trefzeker. Namens Aruba schoot Francois Croes in eigen doel.

Suriname begon de WK-kwalificatie deze week met een 3-0-zege op de Kaaimaneilanden en strijdt normaal gesproken met Canada om de groepswinst. De Canadezen spelen zondag hun tweede poulewedstrijd tegen de Kaaimaneilanden.

Alleen de poulewinnaars plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde van de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. Pas in de derde ronde, wanneer ook grootmachten als Mexico en de Verenigde Staten instromen, worden de WK-tickets verdeeld.