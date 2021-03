Luuk de Jong vindt dat hij zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland heeft laten zien dat hij ook als basisspeler van waarde kan zijn. De spits hielp Oranje met een doelpunt aan een 2-0-zege.

De Jong moest woensdag tegen Turkije (4-2-nederlaag) genoegen nemen met een invalbeurt. Hij scoorde ook toen en kreeg mede daardoor tegen Letland vanaf het begin het vertrouwen van bondscoach Frank de Boer. Dat vertrouwen beschaamde hij niet.

"Ik kan als pinchhitter fungeren, maar ik kan bijvoorbeeld tegen een tegenstander als Letland, als je veel in de aanval bent en in de zestien komt, ook heel gevaarlijk zijn als spits. Dat kon je vandaag ook wel zien, hoe belangrijk ik daarin kan zijn", zei De Jong.

"Ik ben een ander type spits dan Memphis. Ik probeer de centrale verdedigers bezig te houden en ervoor te zorgen dat de jongens om mij heen ruimte krijgen en in scoringspositie komen. Iedereen weet dat ik een teamspeler ben. Ik heb er geen problemen mee als ik mezelf ondergeschikt moet maken."

220 Geen 1,5 meter en veel juichen: zo genoten vijfduizend fans van Oranje

'Ik denk wel dat we iets hebben rechtgezet'

Nederland boekte na de domper tegen Turkije het eerste succesje in deze kwalificatiereeks. Oranje moet wel meteen in de achtervolging op de Turken, die zaterdag knap met 0-3 wonnen van Noorwegen en op poleposition liggen voor rechtstreekse plaatsing.

"Bij iedereen was er wel het besef dat we niet op zo'n manier op een 3-0-achterstand hadden mogen komen tegen Turkije. Dat overkwam ons een beetje. Dan hoef je geen harde woorden naar elkaar te roepen. Het gaat er meer om hoe je reageert. Dat hebben we goed gedaan", aldus De Jong.

"Ik denk dat we wel iets hebben rechtgezet. We kunnen heel tevreden zijn over de manier waarop we hebben gespeeld. Er zaten hele goede aanvallen tussen. Maar puntje van kritiek is wel dat we uiteraard meer hadden moeten scoren."

Nederland miste tegen Letland enorm veel kansen en dat kan de ploeg aan het einde van de rit nog duur komen te staan. Oranje krijgt dinsdag een nieuwe kans om het doelsaldo aan te scherpen in de uitwedstrijd tegen het nietige Gibraltar.

"Het doelsaldo kan inderdaad heel belangrijk worden. Daar hebben we het ook met elkaar over gehad. Soms heb je in het voetbal zo'n dag dat de bal er gewoon niet in wil. In de volgende wedstrijd valt het dan vaak wel jouw kant op. Hopelijk is dat zo in Gibraltar."

Stand Groep G WK-kwalificatie 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie