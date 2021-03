Steven Berghuis kan zijn geluk niet op met zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. De aanvaller kwam zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (2-0) eindelijk van de nul af in zijn 23e interland.

Berghuis maakte zijn eerste treffer voor Oranje in stijl. Hij schoot de bal van een meter of twintig op karakteristieke wijze in de verre hoek en zorgde zo na ruim een half uur spelen voor de bevrijdende 1-0. Bij het juichen sloeg hij zichzelf een paar keer op de borst.

"Je moet er niet gefrustreerd over raken, maar ik was natuurlijk wel op zoek naar die eerste goal. Dat was iets waar ik keihard voor werkte, een doel dat ik voor mezelf stelde. Dit is wel een opluchting. Het is te lang uitgebleven. Nul goals in 22 duels is gewoon niet goed genoeg", zei Berghuis.

"Hoe langer de eerste uitblijft, hoe meer het een item gaat worden in de media. Als aanvaller van Oranje moet je leveren. Ik wil ook belangrijk zijn voor het team. Daarom is het extra mooi dat ik met mijn goal de wedstrijd openbrak. Ik ben heel erg blij en trots. Maar ik ben nog niet tevreden. Op naar de tweede."

220 Geen 1,5 meter en veel juichen: zo genoten vijfduizend fans van Oranje

'Aanwezigheid van publiek voelde fantastisch'

Leuke bijkomstigheid voor Berghuis was dat hij zijn eerste doelpunt kon vieren met 5.000 toeschouwers. Die mochten de wedstrijd bijwonen in het kader van de Fieldlab-experimenten. Het was het eerste duel van Nederland met publiek sinds november 2019.

"Het voelde fantastisch voor ons, ook al waren het er maar 5.000. Volgens mij vonden de fans het ook geweldig, want ze waren ontzettend enthousiast. Hopelijk gaat de wereld er in de komende maanden een stuk beter uit zien. Dat zou voor iedereen fijn zijn."

Het doelpunt van Berghuis was een van de liefst 35 doelpogingen van Nederland tegen Letland. Oranje verzuimde met een grotere uitslag te winnen en daarmee goede zaken te doen wat betreft het doelsaldo, dat mogelijk van belang is aan het einde van deze kwalificatiereeks.

"Het was ongelooflijk dat het bij rust slechts 1-0 stond. We speelden goed en creëerden veel kansen. Het had halverwege zeker 3 of 4-0 moeten staan. Dat dat niet gebeurde was deels pech. Bij veel mogelijkheden viel de bal net niet goed of zat er op het laatste moment iemand van Letland tussen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie