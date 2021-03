Erwin van de Looi vond dat de tactiek van Jong Oranje om zonder echte spits te spelen zaterdag tegen Jong Duitsland goed uitpakte. De bondscoach was alleen teleurgesteld dat het zijn ploeg niet lukte om de voorsprong in het groepsduel op het EK-21 over de streep te trekken: 1-1.

Van de Looi koos voor een formatie met buitenspeler Justin Kluivert en middenvelder Dani de Wit in de aanval. Myron Boadu, die woensdag tegen Jong Roemenië (1-1) nog in de basis stond, bleef de hele wedstrijd op de bank. Brian Brobbey viel pas twee minuten voor tijd in.

"Dani was onze topscorer in de kwalificatiereeks, die kan heus wel een goal maken", zei Van de Looi tegen de NOS. "Dat hij bij AZ op het middenveld speelt, zegt me weinig. Wij spelen bij Jong Oranje met een heel ander systeem."

"Ik kies voor twee bewegende aanvallers, met twee 'tienen' aan de buitenkant", doelde hij op Cody Gakpo en de vroeg uitgevallen Noa Lang. "Dat pakte volgens mij goed uit, Kluivert maakte ook een goal. Het is alleen teleurstellend dat Duitsland in de slotfase nog scoort."

Justin Kluivert maakte na een blunder van de keeper de enige goal van Jong Oranje. Justin Kluivert maakte na een blunder van de keeper de enige goal van Jong Oranje. Foto: Pro Shots

'Duitsland wilde ons het voetbal onmogelijk maken'

Dat de kansen in het Hongaarse Székesfehérvár schaars waren, kwam volgens Van de Looi vooral door de tactiek van de Duitsers, die met vijf verdedigers speelden.

"Duitsland had zich echt ingesteld op ons en probeerde ons het voetbal onmogelijk te maken. Ik vond dat we prima speelden en daarom was er niet de noodzaak om een extra spits te brengen. Duitsland is ook niet zomaar een tegenstander."

Jong Oranje moet dinsdag sowieso de laatste groepswedstrijd tegen Hongarije winnen, maar heeft het bereiken van de kwartfinales niet meer helemaal in eigen hand. Duitsland en Roemenië kunnen het op een akkoordje gooien door met 2-2 gelijk te spelen.

"Het zou wel heel knap zijn als ze daar in slagen, maar daar reken ik niet op", zei Van de Looi. "Maar ik kan mijn team vanavond niks verwijten, we hebben echt gevochten."