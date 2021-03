Danny Makkelie heeft zaterdag een hoofdrol gespeeld bij het WK-kwalificatieduel tussen Servië en Portugal, dat in 2-2 eindigde. De scheidsrechter kende diep in de extra tijd geen doelpunt toe aan Cristiano Ronaldo terwijl de bal wel over de lijn leek, waarop de vedette van de Portugezen vlak voordat het laatste fluitsignaal klonk woest van het veld liep.

Ronaldo dacht in de slotseconden te profiteren toen de Servische keeper Marko Dmitrovic onhandig uit zijn doel kwam. De meesprintende Serviër Stefan Mitrovic leek de bal net achter de doellijn weg te werken, maar een doelpunt werd niet gegeven. Er was geen doellijntechnologie aanwezig in Belgrado.

De beslissing leidde tot een woede-uitbarsting van de Ronaldo richting de grensrechter, wat hem op een gele kaart van Makkelie kwam te staan. Dat was de druppel voor de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar, die het laatste fluitsignaal niet afwachtte, zijn aanvoerdersband van zich afgooide en woedend de catacomben inliep. Enkele seconden later floot Makkelie af.

Het is de tweede keer deze week dat het ontbreken van doellijntechnologie tot controverse leidt in de WK-kwalificatie. Woensdag dacht Matthijs de Ligt namens Oranje te scoren in Turkije, maar ook toen werd geen doelpunt gegeven. Bij de WK-kwalificatieduels bepaalt de nationale bond van het thuisland of er doellijntechnologie wordt gebruikt, al moet het bezoekende land ook akkoord zijn.

Servië en Portugal hadden er een aantrekkelijk duel van gemaakt. Halverwege was het 0-2 door twee goals van Liverpool-aanvaller Diogo Jota, maar het thuisland knokte zich terug dankzij Aleksander Mitrovic - hij mag zich met zijn 39e interlandgoal topscorer aller tijden van Servië noemen - en Filip Kostic.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de woedende Cristiano Ronaldo.

Groepsgenoot Luxemburg wint verrassend

Het resultaat in Belgrado betekent dat Servië en regerend Europees kampioen Portugal allebei vier punten hebben in groep A van de WK-kwalificatie. Op basis van het doelsaldo (5-4 om 3-2) hebben de Serviërs de eerste plek in handen.

Luxemburg staat er vlak achter met drie punten. De voetbaldwerg kwam zaterdag voor het eerst deze WK-kwalificatie in actie en boekte in Dublin een verrassende 0-1-zege op Ierland.

Voormalig Telstar-speler Gerson Rodrigues zorgde er met een treffer in de 85e minuut voor dat Luxemburg de vierde zege in de laatste zeven competitieve interlands boekte. In 2020 werd al drie keer gewonnen in de Nations League.

Stand groep A 1. Servië 2-4 (5-4)

2. Portugal 2-4 (3-2)

3. Luxemburg 1-3 (1-0)

4. Azerbeidzjan 1-0 (0-1)

5. Ierland 2-0 (2-4)

België niet langs Tsjechië

In groep E bleef België op een 1-1-gelijkspel steken tegen Tsjechië. Onze zuiderburen kwamen in het Sinobo Stadium in Praag tijdens de tweede helft op achterstand door een doelpunt van Lukás Provod. Romelu Lukaku tekende tien minuten later na een fraaie actie voor de gelijkmaker, maar daar bleef het bij.

Beide landen hadden hun eerste kwalificatiewedstrijd gewonnen, wat betekent dat ze met vier punten gedeeld aan de leiding gaan in groep E. Op basis van het doelsaldo (7-3 om 4-2) bezetten de Tsjechen de eerste plek.

In dezelfde poule eindigde Belarus-Estland eerder op de avond in 4-2. De Esten kwamen twee keer op voorsprong, maar in de slotfase ging het bij een 2-2-stand mis. Karl Oigus kreeg zijn tweede gele kaart, waarna Belarus nog twee keer scoorde.

In groep H zorgde het kleine Malta net als Luxemburg voor een verrassing door Slowakije op 2-2 te houden. Er werd in Trnava zelfs een vroege 0-2-voorsprong genomen, maar die kon niet worden vastgehouden.

Stand groep E 1. Tsjechië 2-4 (7-3)

2. België 2-4 (4-2)

3. Belarus 1-3 (4-2)

4. Wales 1-0 (1-3)

5. Estland 2-0 (4-10)

Aanvoerder Jan Vertonghen namens België verwikkeld in een kopduel. Aanvoerder Jan Vertonghen namens België verwikkeld in een kopduel. Foto: ANP

