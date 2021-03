Jong Oranje heeft zaterdagavond verzuimd om een grote stap naar de kwartfinales van het EK te zetten. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi gaf tegen Jong Duitsland in de slotfase een 1-0-voorsprong uit handen: 1-1.

De openingstreffer kwam op naam van Justin Kluivert, die vlak na rust profiteerde van een grote blunder van doelman Finn Dahmen. De Duitsers kwamen in de 84e minuut via Lukas Nmecha nog terug tot 1-1, waardoor Jong Oranje een uitstekende uitgangspositie verspeelde.

Nederland neemt het dinsdag op tegen het al uitgeschakelde Jong Hongarije en moet (mogelijk met ruime cijfers) winnen om de kwartfinales te bereiken. Jong Roemenië en Jong Duitsland hebben ieder vier punten - twee meer dan Jong Oranje - en spelen dinsdag tegen elkaar. Als dat duel in een doelpuntrijk gelijkspel eindigt (vanaf 2-2), maakt Nederland geen kans meer op een plek in de knock-outfase.

Teun Koopmeiners ontbreekt sowieso tegen de Hongaren, want de aanvoerder pakte tegen Duitsland zijn tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst. Ook Noa Lang lijkt niet inzetbaar: de aanvaller van Club Brugge liep na twintig minuten een ogenschijnlijk zware knieblessure op.

De spelers van Jong Oranje druipen af na de late gelijkmaker. De spelers van Jong Oranje druipen af na de late gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Jong Oranje komt met moeite tot kansen in eerste helft

Bondscoach Van de Looi bracht tegen Duitsland drie wijzigingen aan ten opzichte van het duel met Jong Roemenië (1-1). Myron Boadu verloor zijn plek aan Cody Gakpo en ook Sven Botman en Abdou Harroui stonden aan de aftrap in Székesfehérvár, maar ook met drie nieuwe namen in de ploeg maakte Jong Oranje weinig indruk voor rust.

Nederland kwam in de openingsfase tot geen enkele kans en zag bovendien Lang al na twintig minuten uitvallen.De aanvaller van Club Brugge kwam in botsing met Koopmeiners en greep direct naar zijn knie. Lang probeerde het nog wel, maar lag enkele minuten later alsnog met zijn handen voor het gezicht op de grond en verliet het veld in tranen voor Ferdi Kadioglu.

Nadat Duitsland na een half uur via Amos Pieper eindelijk de eerste kans van de wedstrijd kreeg - zijn kopbal uit een corner ging ruimschoots over - was het toch Jong Oranje dat vlak voor rust heel dicht bij de 1-0 was. Dani de Wit zag zijn kopbal na een afgemeten voorzet van Gakpo op de paal belanden en Kluivert wipte de bal uit een moeilijke hoek voor het doel langs.

De geblesseerde Noa Lang verliet in tranen het veld in Hongarije. De geblesseerde Noa Lang verliet in tranen het veld in Hongarije. Foto: Pro Shots

Blunder keeper helpt Jong Oranje in het zadel

Vroeg in de tweede helft was het alsnog raak voor Jong Oranje, zij het met veel fortuin. Keeper Dahmen kreeg een moeilijke terugspeelbal slecht onder controle en raakte de bal volledig verkeerd in een poging om weg te werken. De instormende Kluivert profiteerde en werkte binnen in een leeg doel.

De aanvaller van RB Leipzig mocht in de 56e minuut opnieuw in kansrijke positie uithalen, maar zijn rollertje was ditmaal geen probleem voor de geplaagde Dahmen. Het was een van de weinige mogelijkheden voor Jong Oranje na rust, terwijl de Duitsers zich steeds vaker voor het doel van Kjell Scherpen lieten zien.

Jong Oranje bleef lang overeind, maar incasseerde zes minuten voor tijd alsnog de 1-1. Botman liet zich aan de rechterkant simpel passeren en kon een voorzet niet voorkomen, waarna Nmecha van dichtbij binnenwerkte. In de slotminuten kwam Jong Oranje niet meer in de buurt van de winnende treffer, waardoor de Nederlandse talenten dinsdag vol aan de bak moeten tegen Hongarije.