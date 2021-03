Noa Lang heeft zaterdagavond een ogenschijnlijk vervelende knieblessure opgelopen in de EK-wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Duitsland (1-1). De aanvaller van Club Brugge moest zich na twintig minuten huilend laten wisselen.

De 21-jarige Lang raakte geblesseerd bij een ongelukkige botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners. Hij kwam na een korte behandeling weliswaar nog terug in het veld, maar enkele minuten later lag de oud-Ajacied alsnog languit op de grond met de handen voor zijn ogen.

Lang kon zijn tranen niet in bedwang houden toen hij het veld verliet. De aanvaller werd vervangen door Ferdi Kadioglu. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Lang is, maar het lijkt er niet op dat hij dinsdag in actie kan komen in de laatste groepswedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Hongarije.

"Het ziet er niet zo goed uit, we moeten zondag kijken wat er aan de hand is", zei bondscoach Erwin van de Looi na het duel tegen de NOS. "Noa heeft nu een dikke knie en loopt met een brace. Hij heeft zich volgens mij niet verstapt en de knie niet verdraaid, dus ik hoop heel erg dat het meevalt."

De uitvalbeurt van Lang is een domper voor Jong Oranje, maar mogelijk ook voor Club Brugge. De geboren Zuid-Hollander is dit seizoen met twaalf competitietreffers en zeven assists van grote waarde voor de Belgische topclub.

Jong Oranje moet het dinsdag tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije sowieso zonder Koopmeiners stellen. De aanvoerder pakte in de 37e minuut een gele kaart - zijn tweede van het toernooi - en is geschorst. De ploeg van Van de Looi moet winnen van Hongarije om de kwartfinales te bereiken.