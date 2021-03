Het Nederlands elftal verzuimde zaterdag om een grote score neer te zetten tegen Letland (2-0-zege), maar bondscoach Frank de Boer was zeer tevreden over het spel van zijn ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd.

"Ik heb eigenlijk van iedereen genoten", zei De Boer na het duel voor vijfduizend fans in de Johan Cruijff ArenA in gesprek met de NOS. "We hielden continu het tempo hoog, bijna elke aanval was gevaarlijk. Alleen vergaten we onszelf te belonen."

Oranje had ruim 76 procent van het balbezit tegen de zwakke Letten, kwam tot 36 schoten en liefst 96 balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander. Desondanks scoorde de thuisploeg slechts twee keer. Steven Berghuis maakte voor rust de openingstreffer en Luuk de Jong tekende in de tweede helft voor de eindstand.

"We hadden nog zeker vijf goals meer moeten maken. Het is ongelooflijk, we raakten meerdere keren de lat en steeds zat er maar weer een Lets been tussen", aldus De Boer. "Dat is frustrerend, want we weten allemaal dat doelsaldo belangrijk is in de WK-kwalificatie. Maar de manier waarop we gespeeld hebben, stemt me zeer tevreden."

De Boer tevreden over Memphis als linksbuiten

Het Nederlands elftal begon de WK-kwalificatie afgelopen woensdag met een pijnlijke 4-2-nederlaag in Turkije. De Boer koos tegen Letland, de nummer de nummer 136 van de FIFA-ranking, voor Luuk de Jong in de spits en Memphis Depay als linksbuiten. De aanvoerder van Olympique Lyon stond onder Ronald Koeman bijna altijd in de punt van de aanval.

"Het hangt van de tegenstander af of we Memphis in de spits zetten", aldus De Boer. "Als we domineren, dan zal hij eerder vanaf links spelen. We hebben nu twee keer bewezen dat we ook op deze manier heel goed kunnen spelen", wees de bondscoach ook naar de 3-1-zege op Bosnië en Herzegovina in november.

Memphis leek net als aanvoerder Georginio Wijnaldum niet zo blij dat hij in de slotfase naar de kant werd gehaald. De Boer vond dat geen probleem. "Memphis wilde gewoon heel graag scoren, dat is alleen maar mooi. 'Gini' was fantastisch vandaag, maar hij heeft al zoveel gespeeld dit seizoen. En ik wil de andere jongens ook het gevoel geven dat ze erbij horen."

Oranje sluit deze interlandperiode dinsdag af met een uitwedstrijd tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur).

Stand in WK-kwalificatiegroep van Oranje 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

