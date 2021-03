Georginio Wijnaldum is blij met de overwinning van het Nederlands elftal op Letland, maar vindt dat de score hoger had moeten uitvallen. Oranje was zaterdag zoals verwacht veel sterker, maar won ondanks 37 schoten met slechts 2-0 in de Johan Cruijff ArenA.

"Het kostte heel veel energie, want Letland stond heel compact. Het was wel vrij makkelijk om de ruimtes te vinden, maar ik weet niet hoe vaak de Letten een bal van de lijn hebben gehaald", zei aanvoerder Wijnaldum voor de camera van de NOS.

"Misschien moeten we daarin iets gretiger zijn. Het is wel goed dat we zo veel kansen gecreëerd hebben. We hadden vaak ook een beetje pech."

Ondanks het niveauverschil moest de ploeg van bondscoach Frank de Boer een paar keer oppassen bij een tegenstoot van Letland. Wijnaldum vindt dat dat niet had mogen gebeuren en hoopt dat Oranje er lering uit trekt.

"In de eerste helft waren er twee momenten dat ze doorkwamen en een kans creëerden. Dat moet beter. Als je tegen zulke landen zo dominant bent en toch je restverdediging niet helemaal op orde hebt... Voor hetzelfde geld knallen ze 'm erin."

'Wissels waren goed voor het groepsproces'

Wijnaldum werd in de slotfase gewisseld en oogde daarbij niet blij, maar volgens de middenvelder van Liverpool moet daar niet al te veel waarde aan worden gehecht. "Ik was teleurgesteld, maar we moeten het niet groter maken dan het is", zei hij.

"Ik sprak er meteen over met de bondscoach. Ik had plezier en had het gevoel dat ik een goal kon maken. Maar het is niet erg. Dit was een goede moment om andere spelers erin te zetten. Het is goed voor het groepsproces."

Nederland staat na twee WK-kwalificatieduels op drie punten en sluit de interlandperiode dinsdag af met een wedstrijd tegen Gibraltar. De aftrap is om 20.45 uur.

Stand in WK-kwalificatiegroep van Oranje 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

