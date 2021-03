Bondscoach Erwin van de Looi heeft drie wijzigingen doorgevoerd bij Jong Oranje voor de groepswedstrijd tegen Duitsland op het EK onder 21 jaar. Myron Boadu, Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis moeten met een reserverol genoegen nemen.

Cody Gakpo neemt in het Hongaarse Székesfehérvár de plek in van Boadu. De spits van AZ is normaal gesproken verzekerd van een basisplek onder Van de Looi, maar maakte woensdag in de openingswedstrijd tegen Jong Roemenië (1-1) geen geweldige indruk.

Het centrum van de defensie wordt gevormd door Perr Schuurs en Sven Botman, die in het openingsduel nog negentig minuten op de bank zat. Schuurs zorgde voor het enige Nederlandse doelpunt tegen de Roemenen.

Van de Looi liet vrijdag al doorschemeren dat Gakpo en Botman tegen Duitsland aan de aftrap zouden staan. De aanvaller van PSV en de verdediger van Lille OSC komen net terug van blessures en werden zodoende gespaard tegen Roemenië.

Door de basisplek van Botman schuift Jordan Teze door naar de rechtsbackpositie en moet Zeefuik op de bank plaatsnemen. Ook op het middenveld is er een wijziging in het 4-2-2-2-systeem: Sparta Rotterdam-middenvelder Abdou Harroui neemt de plek in van Reis.

Zieke Malacia blijft achter in spelershotel

Tyrell Malacia, die tegen Roemenië niet in actie kwam, is ziek in het spelershotel van Jong Oranje achtergebleven. De linksback van Feyenoord is negatief getest op het coronavirus.

Jong Oranje heeft door het gelijkspel tegen Roemenië een overwinning op Jong Duitsland nodig om een goede kans te houden op een plek in de knock-outfase. De wedstrijd tegen de oosterburen begint om 21.00 uur.

Jong Roemenië kwam zaterdag al in actie tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije en zegevierde met 2-1. De ploeg van bondscoach Adrian Mutu pakte daardoor de leiding in de groep met Jong Oranje.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Teze, Schuurs, Botman, Bakker; Harroui, Koopmeiners; Lang, De Wit; Kluivert, Gakpo.

Opstelling Jong Duitsland: Dahmen; Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Jakobs; Baku, Dorsch, Özcan, Maier, Berisha; Nmecha.