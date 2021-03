Het Nederlands elftal heeft zich zaterdag enigszins hersteld van de valse start tegen Turkije in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Oranje won met 2-0 van Letland, al was was dat gezien het grote krachtsverschil een magere uitslag.

Steven Berghuis opende in de 32e minuut met zijn eerste interlandgoal de score in Amsterdam. Luuk de Jong zorgde twintig minuten voor tijd voor de eindstand. Het was voor Frank de Boer de derde zege in zijn achtste duel als bondscoach.

Nederland staat na twee wedstrijden op de derde plaats in poule G, op drie punten van Turkije en Montenegro. De Turken overtuigden wederom met een 0-3-overwinning op Noorwegen.

In het kader van een test van Fieldlab zaten er bij Nederland-Letland vijfduizend toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Zij zagen de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart geschiedenis schrijven door als eerste vrouw een wedstrijd van Oranje te fluiten.

De spelers van het Nederlands elftal begonnen de eerste thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie met een statement tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar, gastheer van het WK van volgend jaar. De basiself kwam het veld op in zwarte shirts met de opdruk 'Football Support Change'. De KNVB hoopt dat veel landen dit initiatief gaan steunen.

Stand in WK-kwalificatiegroep van Oranje 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

Oranje vanaf eerste minuut op helft Letland

De Boer voerde na het echec tegen Turkije van afgelopen woensdag (4-2-nederlaag) drie wijzigingen door in zijn opstelling. Luuk de Jong, Davy Klaassen en Denzel Dumfries mochten starten en Donyell Malen, Marten de Roon en Kenny Tete begonnen op de bank.

Met Luuk de Jong in de punt van de aanval was het spelbeeld vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk: Oranje viel aan en Letland - de nummer 136 van de FIFA-ranking - trok zich terug op eigen helft.

Het leverde een aantal goede kansen op voor Nederland, met meestal Klaasen in een hoofdrol. De Ajacied wist in de zesde minuut de bal niet over de lijn te frommelen, kopte twintig minuten later in de handen van keeper Roberts Ozols en raakte vlak daarna de onderkant van de lat met opnieuw een inzet met zijn hoofd.

Na een half uur was het wel raak. Rechtsbuiten Berghuis kwam naar binnen en hij plaatste de bal met zijn linkerbeen fraai in de verre hoek. De 29-jarige Feyenoorder maakte zo in zijn 23e interland eindelijk zijn eerste goal in het oranje shirt.

De Jong kopt tweede goal binnen

Het was een klein wonder dat de ruststand 1-0 bleef. Memphis Depay schoot uit kansrijke positie rakelings naast en Luuk de Jong tekende voor de tweede poging van Oranje op de lat.

Ook in de tweede helft had het Nederlands elftal ruim 75 procent van het balbezit. Owen Wijndal moest na tien minuten wel even ingrijpen toen Vladimirs Kamess na een lange bal alleen op Tim Krul leek af te kunnen gaan.

Werken aan het doelsaldo, dat in de WK-kwalificatie belangrijker is dan onderling resultaat bij een gelijke eindstand, lukte Oranje ondanks flink wat gevaarlijke momenten voor het Letse doel niet echt. In de 69e minuut werd het nog wel 2-0. Luuk de Jong kopte een corner van Memphis achter Ozols.

De Boer bracht nog Ryan Gravenberch, Donny van de Beek, Ryan Babel, Calvin Stengs en Steven Bergwijn, maar de grootste kans in de slotfase was voor Letland. Andrejs Ciganiks raakte via de vingertoppen van Krul de paal, waardoor het bij 2-0 bleef.

