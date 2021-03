Voor het eerst in zestien maanden is een wedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag weer bijgewoond door supporters. Vijfduizend fans hadden toestemming om bij het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA te zijn.

De laatste keer dat er toeschouwers waren bij een interland van Oranje was in november 2019, toen onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman met 5-0 van Estland werd gewonnen in Amsterdam. Sindsdien bleven de tribunes leeg wegens de coronapandemie.

De vijfduizend fans bij Nederland-Letland doen mee aan een van de tests van Fieldlab. Ze zijn verdeeld over verschillende bubbels in het stadion van Ajax.

Nederland-Letland is zaterdag om 18.00 uur begonnen en is dus nog bezig. Oranje begon woensdag slecht aan de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar door met 4-2 van Turkije te verliezen.

De supporters werden welkom geheten in de Johan Cruijff ArenA.

Veel toeschouwers hadden zich flink uitgedost.

Er waren verschillende bubbels gecreëerd voor de supporters.

De spelers warmden zich voor het eerst in lange tijd eens niet op voor lege tribunes.

Sommige fans hadden een boodschap.

Oranje hoopt zich te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar.

