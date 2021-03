Het Nederlands elftal heeft zaterdag bij de WK-kwalificatiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Letland een statement gemaakt tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar, waar volgend jaar het WK wordt gehouden. De basisspelers kwamen het veld op in zwarte shirts met de opdruk 'Football Supports Change'.

Matthijs de Ligt kondigde vrijdag op een persconferentie al aan dat de spelers van zich zouden laten horen, maar gaf geen details. "Het is best een gevoelig onderwerp, maar iedereen bij Oranje is het er wel over eens dat er in Qatar dingen gebeurd zijn die niet kunnen. Daarom maken we een statement voor de arbeidsmigranten", zei hij.

Football Supports Change is een actie die zaterdag in het leven is geroepen door de KNVB. Georginio Wijnaldum speelt tegen Letland met een aanvoerdersband met daarop die naam. Denemarken doet ook mee aan deze actie en de KNVB hoopt dat er snel veel landen volgen, zodat het initiatief aan kracht wint.

"Een band om je arm betekent in het voetbal echt wat", meldt de KNVB in een persbericht. "Je leidt je elftal, in je club, voor je land, er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact, altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen we banden."

"Dan zijn we collectief aanvoerders. Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Zoals nu: 'Football Supports Change'. Overal. Ook in Qatar. Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijnen te kijken. Ons voetbal zetten we daarom in voor verandering. Gezamenlijk."

Noorwegen en Duitsland gingen Nederland voor

Nederland is niet het eerste land met een statement. De spelers van Noorwegen droegen woensdag in de warming-up shirts met daarop "mensenrechten, op en naast het veld". De basisspelers van Duitsland betraden donderdag het veld in shirts met daarop 'human rights'.

Uit onderzoek van The Guardian bleek vorige maand dat tussen 2010 en 2020 zeker 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen in Qatar. Een onbekend deel van de slachtoffers viel bij bouwwerkzaamheden aan de acht nieuwe WK-stadions.

Nederland tegen Letland is zaterdag om 18.00 uur begonnen en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart, die als eerste vrouw een wedstrijd van Oranje fluit. Er zijn in het kader van een test van Fieldlab vijfduizend toeschouwers aanwezig in de Johan Cruijff ArenA.