Turkije heeft de verrassende zege op het Nederlands elftal een goed vervolg gegeven. De Turken wonnen zaterdag ook overtuigend van Noorwegen (0-3) en liepen zelfs een doelpunt uit op de ploeg van bondscoach Frank de Boer. Ook Montenegro is na twee duels nog foutloos in de WK-kwalificatiegroep van Oranje.

Turkije ging al na vier minuten spelen aan de leiding tegen Noorwegen. Ozan Tufan werkt bij de tweede paal een van richting veranderde voorzet binnen voor de Turken, die woensdag in Istanboel Oranje te kijk zetten (4-2).

Binnen het half uur verdubbelde Turkije de voorsprong in het Spaanse Málaga, waar het duel gespeeld werd vanwege de reisrestricties in Noorwegen voor inwoners van buiten de Europese Unie. Çaglar Söyüncü kopte raak uit een hoekschop.

Ook met onder anderen Erling Haaland en Martin Ødegaard in de gelederen kon Noorwegen geen vuist maken tegen Turkije, dat na een uur spelen ook nog op 0-3 kwam. Tufan krulde zijn tweede treffer van de avond binnen. Tien minuten voor tijd kreeg de Noor Kristian Thorstvedt ook nog rood voor een onbezonnen tackle.

Door de overtuigende zege is Turkije koploper in de WK-kwalificatiepoule van Oranje. De Turken hebben evenveel punten als Montenegro, dat eerder op de dag met 4-1 won van Gibraltar en ook nog foutloos is, maar een beter doelsaldo. Het doelsaldo is beslissend in de WK-kwalificatiereeks.

Stand in WK-kwalificatiegroep van Oranje 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

Modric nieuwe recordinternational van Kroatië

Bij Kroatië-Cyprus ging de meeste aandacht uit naar Luka Modric. De 35-jarige middenvelder van Real Madrid speelde in Rijeka zijn 135e interland en onttroonde daarmee Darijo Srna als recordinternational van Kroatië. Modric debuteerde in 2006 in de nationale selectie. Sindsdien speelde hij onder meer de finale van het WK (2018).

Kroatië won het duel met Cyprus met 1-0 door een treffer van Mario Pasalic, die profiteerde van geklungel in de defensie van de bezoekers. Na de verrassende nederlaag tegen Slovenië boekte Kroatië zijn eerste zege in de WK-kwalificatiereeks.

In diezelfde poule zegevierde Rusland met 2-1 tegen Slovenië. Artem Dzyuba was met twee doelpunten de gevierde man bij de Russen, die na twee duels de maximale score in de WK-kwalificatiereeks hebben behaald.

In de groep van België, poule E, hielden Wit-Rusland en Estland elkaar in evenwicht. Estland kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar kon de zege niet over de streep trekken. In de slotfase kreeg de Est Karl Rudolf Oigus nog zijn tweede gele kaart.

Luka Modric mag zich na zaterdag de recordinternational van Kroatië noemen. Luka Modric mag zich na zaterdag de recordinternational van Kroatië noemen. Foto: Reuters

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de WK-kwalificatiereeks