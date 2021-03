Montenegro is na twee duels nog foutloos in de WK-kwalificatiepoule van het Nederlands elftal. De Montenegrijnen wonnen zaterdag met overtuigende cijfers van Gibraltar: 4-1.

Montenegro brak na 26 minuten de ban via Fatos Beqiraj, maar vier minuten later kwam Gibraltar verrassend op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Reece Styche.

Nog voor rust stelde Montenegro orde op zaken via Marko Simic, waarna Zarko Tomasevic de 3-1 op zijn naam zette. Stevan Jovetic, oud-speler van Manchester City, bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-1.

Door de zege op Gibraltar gaat Montenegro met zes punten voorlopig aan de leiding in groep G. Woensdag won de nummer 63 van de FIFA-ranglijst met 1-2 van Letland, dat zaterdagavond de tegenstander van het Nederlands elftal is. Dinsdag treft Oranje Gibraltar in de ministaat.

In groep H zegevierde Rusland met 2-1 tegen Slovenië. Artem Dzyuba was met twee doelpunten de gevierde man bij de Russen, die na twee duels ook de maximale score in de WK-kwalificatiereeks hebben behaald.

