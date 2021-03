Bondscoach Frank de Boer heeft de opstelling van Oranje flink omgegooid voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Ten opzichte van de verloren openingswedstrijd tegen Turkije (4-2) beginnen Luuk de Jong, Davy Klaassen en Denzel Dumfries zaterdag in de basis van het Nederlands elftal.

De ingrepen van De Boer gaan ten koste van Donyell Malen, Marten de Roon en Kenny Tete, die afgelopen woensdag alle drie gewisseld werden in de dramatisch verlopen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Oranje verloor na een 3-0-achterstand met 4-2 van de Turken.

Verder houdt De Boer vast aan zijn vertrouwde namen. Dat betekent dat Tim Krul onder de lat staat als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen en naast Dumfries Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal de defensie bezetten.

Achter schaduwspits Davy Klaassen staan Frenkie de Jong en aanvoerder Georginio Wijnaldum op het middenveld. Door de keuze voor Luuk de Jong als spits verhuist Memphis Depay naar de linkerflank. Steven Berghuis is net als afgelopen woensdag de rechtsbuiten.

Door de wanprestatie in Istanboel staat Nederland voor een inhaalrace in de WK-kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaar verovert direct een ticket voor het veelbesproken WK van 2022 in Qatar. De nummer twee moet zich via de play-offs zien te plaatsen.

Er zijn zaterdagavond vijfduizend toeschouwers welkom bij Nederland-Letland. Foto: ANP

Meerdere primeurs bij Nederland-Letland

Vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar gaat Oranje voor de aftrap tegen Letland een statement afgeven. Het is nog niet duidelijk wat de spelers gaan doen. De aankondiging volgt nadat Noorwegen en Duitsland stelling innamen tegen de situatie in het gastland van het toernooi.

Daarnaast kent de WK-kwalificatiewedstrijd een tweetal primeurs. Zo zijn er voor het eerst sinds de coronapandemie toeschouwers welkom bij een duel van het Nederlands elftal. Het gaat om in totaal vijfduizend fans in de Johan Cruijff ArenA, die vooraf allemaal zijn getest op het coronavirus.

Het duel maakt deel uit van een test van Fieldlab Evenementen, dat onderzoekt hoe fans in tijden van corona veilig een evenement kunnen bezoeken. Eerder werden er proeven gehouden bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden Almere City-Cambuur en NEC-De Graafschap. Dit is de grootste test van Fieldlab.

Daarnaast staat Nederland-Letland (aftrap 18.00 uur) onder leiding van Stéphanie Frappart. Het is voor het eerst dat een vrouwelijke scheidsrechter een interland van Oranje fluit. De 37-jarige Frappart is al jaren actief als arbiter in het mannenvoetbal.

Opstelling Nederland: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Klaassen, F. de Jong; Berghuis, L. de Jong, Memphis.

Opstelling Letland: Ozols; Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis; Zjuzins, J. Ikaunieks, Tobers; Kamess, Uldrikis, Ciganiks.