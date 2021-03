Vivianne Miedema heeft zaterdag een hoofdrol vertolkt in de North London Derby tegen Tottenham Hotspur. De spits van Arsenal scoorde bijzonder fraai in de met 0-3 gewonnen burenruzie. Jackie Groenen beleefde haar debuut op Old Trafford, terwijl Lieke Martens twee doelpunten maakte voor FC Barcelona.

De 24-jarige Miedema stond in de 35e minuut de schijnwerpers in de derby met Tottenham Hotspur. De Oranje-international nam een hoekschop van Katie McCabe direct op haar pantoffel en de bal belandde op fraaie wijze in de kruising.

Op dat moment ging Arsenal al aan de leiding door een doelpunt van Caitlin Foord. McCabe bepaalde na rust de eindstand op 0-3, waardoor Arsenal nog altijd ongeslagen is in de onderlinge ontmoetingen met Tottenham Hotspur in de Super League.

Bij Arsenal deden naast Miedema ook Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Jill Roord mee. Ze maakten alle drie de negentig minuten vol voor de nummer drie van de competitie.

Groenen beleeft debuut op Old Trafford

Eerder op de dag maakte het vrouwenteam van Manchester United zijn debuut op Old Trafford. De ploeg van Oranje-international Groenen speelt normaal gesproken haar wedstrijden in Leigh Sports Village, maar door de interlandperiode in het mannenvoetbal was Old Trafford nu beschikbaar. Vanwege de coronaregels bleven de 76.000 stoeltjes op de tribunes leeg.

United is de tweede Engelse club die het vrouwenteam in zijn stadion liet spelen. Tottenham Hotspur deed dat eerder tijdens interlandperiodes. Een recordaantal van ruim 38.000 mensen bezocht eind 2019 een duel tussen de vrouwen van Tottenham en Arsenal.

Groenen gaf zaterdag de assist bij de tweede treffer van de Amerikaanse Christen Press. De Engelse Lauren James had de score geopend namens de thuisploeg en gaat de geschiedenisboeken in als de eerste vrouw die scoorde op Old Trafford.

Manchester United staat derde in de Super League, achter koploper Chelsea en Manchester City. West Ham moet als hekkensluiter vrezen voor degradatie.

Martens scoort tweemaal bij nog foutloos Barcelona

In de Spaanse competitie zijn de vrouwen van FC Barcelona dit seizoen nog altijd zonder puntenverlies. Mede dankzij twee treffers van Lieke Martens werd middenmoter Sevilla zaterdag met 0-4 verslagen.

De Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 maakte in de 54e minuut de 0-2 en zorgde zeven minuten later voor de derde treffer. De vleugelspits staat op tien doelpunten in zestien competitieduels.

Met 21 zeges op rij is Barcelona hard op weg naar de landstitel. Levante heeft als nummer twee zeven punten achterstand en drie duels meer gespeeld.