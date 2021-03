Feyenoord zou een bod van 50 miljoen euro van een Rotterdamse investeerder hebben afgewezen. De club wilde niet akkoord gaan met de eis dat de huidige Kuip behouden blijft.

Het AD schrijft zaterdag dat Feyenoord in mei vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, door miljardair Aat van Herk benaderd werd. Hij wilde 50 miljoen euro in de armlastige topclub investeren.

"We hebben een investeringsplan van 50 miljoen euro voorgelegd; deels bedoeld om het huidige stadion veilig te stellen, deels bedoeld om te investeren in de voetbalclub", zegt Erwin Eekelaar, die aanwezig was bij het gesprek. Eekelaar is het hoofd van actiegroep Red de Kuip, die wil voorkomen dat Feyenoord een nieuw stadion gaat bouwen.

"De investering moest een eerste snelle stap worden om door de coronacrisis te komen en Feyenoord een stevige impuls te geven", legt Eekelaar uit. "Maar daarna bleef het stil. Geen enkele reactie."

Feyenoord heeft al tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in het project Feyenoord City. De verwachting is dat de club komend najaar definitief akkoord gaat met de bouw van een nieuw stadion, dat vlak naast de huidige Kuip aan de Maas moet verschijnen. De Nieuwe Kuip moet in 2025 opgeleverd worden.

Archieffoto van Feyenoord-fans die protesteren tegen de nieuwbouwplannen. Archieffoto van Feyenoord-fans die protesteren tegen de nieuwbouwplannen. Foto: ANP

Veel Feyenoord-fans willen oude Kuip behouden

Onder supporters van de huidige nummer vijf van de Eredivisie is er veel verzet tegen het nieuwe stadion. Feyenoord speelt al sinds 1937 in De Kuip.

Actiegroep Red de Kuip maakte eerder een ontwerp voor uitbreiding van het huidige stadion met een derde ring, die de capaciteit zou kunnen vergroten van 50.000 tot 63.000 toeschouwers. De kosten daarvoor zouden 230 miljoen euro bedragen, ruim 200 miljoen minder dan de bouw van een nieuw stadion.