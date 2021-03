Almere City heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie kostbare punten laten liggen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De Flevolanders gingen met 2-0 onderuit bij middenmoter MVV Maastricht.

Sven Blummel opende ruim een kwartier voor tijd met een hard schot in de korte hoek de score in De Geusselt. Negen minuten later verdubbelde Joy-Lance Mickels de marge met een stiftje over Almere City-doelman Michael Woud.

Door de nederlaag blijft Almere City de nummer drie op de ranglijst. De achterstand op nummer twee De Graafschap en koploper SC Cambuur, die beide later dit weekend nog in actie komen, bedraagt respectievelijk twee en acht punten.

De Graafschap gaat zondag op bezoek bij NAC Breda en Cambuur speelt dan uit tegen Roda JC. De bovenste twee ploegen in de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Almere City veroverde eerder dit seizoen wel al een periodetitel en is daardoor zeker van deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

Later op de dag staat er met FC Eindhoven-TOP Oss (21.00 uur) nog een wedstrijd op het programma.

