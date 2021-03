Lazio-voorzitter Claudio Lotito is vrijdag door het federale sporttribunaal voor zeven maanden geschorst vanwege het overtreden van de coronaregels in de Serie A. Ook kreeg de club uit Rome een boete van 150.000 euro en mogen clubartsen Ivo Pulcini en Fabio Rodia een jaar niet actief zijn in het voetbal.

Lazio werd er vorige maand van beschuldigd dat het de lokale autoriteiten in oktober niet op de hoogte had gebracht van de acht positieve coronatests. De club verzweeg die in de aanloop naar de Champions League-duels met Club Brugge (1-1) en FC Zenit (1-1).

Ook heeft Lazio in de competitieduels met Torino en Juventus spelers opgesteld die toen in quarantaine hadden moeten zitten. Begin november liet de club bovendien drie spelers meetrainen, terwijl ze een dag eerder positief waren getest op het coronavirus.

Mede dankzij de twee remises in de Champions League plaatste Lazio zich uiteindelijk voor de achtste finales. Daarin werd de ploeg eerder deze maand kansloos uitgeschakeld door Bayern München.

In de Serie A bezet Lazio de zevende plaats. De formatie van coach Simone Inzaghi heeft een punt achterstand op nummer zes AS Roma, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

1 Samenvatting Bayern München-Lazio (2-1)

Bekijk de stand en het programma in de Serie A