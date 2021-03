Marokko heeft zich vrijdag zonder zelf in actie te komen geplaatst voor de Afrika Cup. 'De Leeuwen van de Atlas' verzekerden zich van deelname aan het eindtoernooi dankzij een gelijkspel tussen Burundi en de Centraal-Afrikaanse Republiek (2-2).

Marokko gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in zijn kwalificatiegroep en kan niet meer ingehaald worden door nummer drie Mauritanië, dat op vijf punten staat. De beste twee landen in elke poule plaatsen zich voor de Afrika Cup.

Later op de dag gaat Marokko op bezoek bij Mauritanië. In Nouakchott kan de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic ook de groepswinst veiligstellen. De voorsprong op Burundi, dat een duel meer heeft gespeeld, is vijf punten.

De afgelopen periode behoorden verschillende Eredivisie-spelers tot de selectie van Marokko. Zo kregen Zakaria Aboukhlal van AZ en Ajacieden Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad en Oussama Idrissi een uitnodiging. Ook Hakim Ziyech en de broers Nordin en Sofyan Amrabat werden regelmatig opgeroepen.

Bij de laatste twee edities van de Afrika Cup overleefde Marokko de groepsfase, maar strandde de ploeg in de achtste finales (2019) en de kwartfinales (2017). Alleen in 1976 won het Noord-Afrikaanse land het toernooi.

De komende editie van de Afrika Cup vindt in januari en februari 2022 plaats in Kameroen. Het toernooi zou eigenlijk begin dit jaar worden gehouden, maar werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.