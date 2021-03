Justin Kluivert leeft bij Jong Oranje met gezonde spanning toe naar de tweede groepswedstrijd op het EK tegen Duitsland. Nederland heeft zaterdagavond een goed resultaat nodig na het teleurstellende 1-1-gelijkspel in het openingsduel met Roemenië.

"Stress wil ik het niet noemen, maar er is wel gezonde spanning in de groep. Ik denk dat we er allemaal klaar voor zijn. We voelen ons goed en gaan vol voor de overwinning", zei Kluivert vrijdag op een digitale persconferentie.

Jong Oranje begon het toernooi in Hongarije en Slovenië met een matig optreden tegen Roemenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi kwam nog op een 1-0-voorsprong, maar na de snelle 1-1 daalde het niveau en liet Roemenië een aantal grote kansen op de 1-2 liggen.

"We zijn natuurlijk wel kritisch naar elkaar toe geweest. We hebben onderling als spelers besproken wat we moeten doen om zo'n wedstrijd wel te winnen. Met name het baltempo moet veel hoger", aldus Kluivert.

"Maar de sfeer is nog altijd prima. We doen veel dingen met elkaar. Pingpongen, kaarten en dat soort dingen. Iedereen kan goed met elkaar opschieten en het is fijn als dat zo is in een team. Alleen op die manier kan je grote dingen bereiken."

Justin Kluivert in actie tijdens de wedstrijd tegen Roemenië. Justin Kluivert in actie tijdens de wedstrijd tegen Roemenië. Foto: Pro Shots

'Duitsland heeft altijd een goed team'

Het is niet zeker of Kluivert tegen Duitsland een basisplaats zal hebben. Cody Gakpo, die tegen Roemenië genoegen moest nemen met een invalbeurt, verschijnt naar alle waarschijnlijkheid aan de aftrap en dat gaat vermoedelijk ten koste van Kluivert of Myron Boadu.

"Cody is een heel goede speler. We hebben veel aanvallers die kunnen starten. Het is aan de trainer wie er spelen tegen Duitsland. We zijn er allemaal klaar voor om te starten en onze inbreng te geven", vertelde Kluivert.

Kluivert zal een aantal bekenden tegenkomen bij Duitsland. De oud-Ajacied speelt bij RB Leipzig, dat hem dit seizoen van AS Roma huurt. Hij is bij de huidige nummer twee van de Bundesliga tot dusver goed voor twee doelpunten en een assist.

"Sommige namen bij Duitsland ken ik wel. Zij hebben altijd een goed elftal, of het nou om de A-selectie of de jeugd gaat. Het zal een mooie wedstrijd worden, maar of wij de favoriet zijn moet ik aan jullie vragen. Ik weet het niet."

Jong Oranje-Jong Duitsland begint zaterdag om 21.00 uur in Székesfehérvár. Nederland sluit de groepsfase dinsdag af tegen Hongarije. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni worden afgewerkt.