Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje vindt dat zijn ploeg zaterdag niet de favoriet is in de belangrijke tweede groepswedstrijd tegen Duitsland op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. Hij verwacht een zwaar duel.

"Het is wat overdreven om ons als favoriet te bestempelen. Duitsland stond twee jaar geleden in de finale en pakte vier jaar geleden de titel. Ze zijn altijd goed op eindtoernooien en als eerste geplaatst in onze poule. Het wordt een pittige klus", zei Van de Looi op een digitale persconferentie.

Toch lijkt Duitsland een mindere lichting te hebben dan op de voorgaande EK's. Veel spelers van de huidige selectie zijn actief in de 2. Bundesliga. Wel kunnen de Duitsers beschikken over het pas zestienjarige toptalent Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund.

"Jij vindt dus wel dat we favoriet zijn tegen Duitsland?", richtte Van de Looi zich tot een journalist. "Dat is lekker nationalistisch. Ook van Roemenië kenden jullie weinig spelers. Kijk naar de uitslagen dit toernooi. Engeland en Frankrijk hebben al verloren. Alle teams hebben goede spelers, ook al zijn ze niet zo bekend."

"Duitsland heeft weliswaar geen klinkende namen die er helemaal bovenuit steken of al vedettes zijn in eigen land, maar als je in de Bundesliga, die hoger staat aangeschreven dan de Eredivisie, speelt of daar dicht tegenaan zit, dan ben je een uitstekende voetballer."

De spelers van Jong Oranje spelen op de training een potje voetvolley. De spelers van Jong Oranje spelen op de training een potje voetvolley. Foto: Pro Shots

'We gaan niet opeens alles anders doen'

Jong Oranje kwam woensdag in de openingswedstrijd niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel. Daardoor kan Nederland het zich eigenlijk niet veroorloven om te verliezen van Duitsland, dat woensdag zonder de geblesseerde Moukoko - hij is inmiddels hersteld - met 3-0 won van Hongarije.

"We azen zeker op revanche. We hebben donderdag kritisch naar onszelf gekeken. We weten dat het beter moet. We gaan natuurlijk voor de winst, maar gezien de stand mogen we in elk geval niet verliezen. Willen we het in eigen hand houden, dan moeten we minimaal gelijkspelen."

Van de Looi is niet van plan om tactisch heel veel te gaan veranderen ten opzichte van het duel met Roemenië. Sven Botman en Cody Gakpo hebben waarschijnlijk een basisplaats. Botman bleef vanwege lichte klachten op de bank tegen Roemenië en Gakpo viel halverwege de tweede helft in.

"We gaan niet opeens alles anders doen. We zijn een traject ingegaan hoe we willen spelen en dat heeft ons best wat gebracht. Het zou raar zijn als je na een minder optreden tegen Roemenië alles wat je twee jaar lang gedaan hebt, overboord gooit en allerlei tactische varianten uit de hoge hoed tovert."

Jong Oranje tegen Duitsland begint zaterdag om 21.00 uur in Székesfehérvá. Nederland sluit dinsdag de groepsfase af tegen Hongarije. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni worden afgewerkt.