Zeker na de 4-2-nederlaag tegen Turkije bestaat de kans dat het doelsaldo doorslaggevend wordt voor het Nederlands elftal in de strijd om plaatsing voor het WK in Qatar. De opdracht zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Letland (en dinsdag uit tegen Gibraltar) is daarom niet alleen winnen, maar ook een grote uitslag neerzetten.

"We willen altijd zoveel mogelijk goals maken. Als de situatie zo is dat je in punten gelijk staat met een concurrent, dan moet het doelsaldo ons verder helpen", beseft bondscoach Frank de Boer.

Tijdens de succesvolle EK-kwalificatie onder leiding van De Boers voorganger Ronald Koeman was onderling resultaat nog doorslaggevend bij een gelijk aantal punten. Daarna speelde het doelsaldo pas een rol.

De FIFA hanteert andere regels en dat kostte Oranje een ticket voor het WK 2018. In de kwalificatiecampagne voor dat eindtoernooi werd met 1-1 gelijkgespeeld en met 2-0 gewonnen van concurrent Zweden, maar het doelsaldo (+17 om +9 in Zweeds voordeel) gaf de doorslag.

"De spelers en de staf zijn zich daar bewust van", vertelt De Boer. "Je kunt soms denken dat 3-0 genoeg is, maar als je er zes kunt maken dan moet je er zes maken."

Grootste zege op Letland was 6-0

Op basis van de FIFA-ranking mag van nummer 14 Nederland een ruime overwinning verwacht worden op zowel Letland (136) als Gibraltar (195). Oranje speelde niet eerder tegen Gibraltar, maar Letland was wel al drie keer de tegenstander, met louter overwinningen tot gevolg. Op het EK 2004 werd met 3-0 gewonnen van de Letten en in de mislukte kwalificatie voor het EK 2016 werd het 6-0 en 0-2.

De grootste nederlaag van Letland in de afgelopen jaren was de 6-0 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk in september 2019. Drie maanden eerder verloor de ploeg met 0-5 van Slovenië.

Gibraltar speelt pas sinds 2013 officiële interlands en de grootste nederlaag was 9-0 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen België in 2017. Het ministaatje begon de kwalificatie voor het WK 2022 woensdag met een 0-3-nederlaag tegen Noorwegen.

Nederland-Letland begint zaterdag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van arbiter Stéphanie Frappart. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een interland van Oranje gefloten wordt door een vrouw.

Stand groep G WK-kwalificatie 1. Noorwegen 1-3 (+3)

2. Turkije 1-3 (+2)

3. Montenegro 1-3 (+1)

4. Letland 1-0 (-1)

5. Nederland 1-0 (-2)

6. Gibraltar 1-0 (-3)