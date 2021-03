Bondscoach Frank de Boer wil vrijwel niets kwijt over eventuele wijzigingen in de basisploeg van het Nederlands elftal. Na de 4-2-nederlaag bij de start van de WK-kwalificatie tegen Turkije lijkt het wel aannemelijk dat een aantal andere spelers zaterdagavond tegen Letland de kans krijgen in de Johan Cruijff ArenA.

"Als er veranderingen zijn, dan zien jullie dat morgen", zei De Boer vrijdag op de persconferentie van Oranje in Zeist.

Het enige wat hij min of meer liet doorschemeren, was dat Tim Krul opnieuw zal keepen. Jasper Cillessen raakte geblesseerd tijdens de warming-up voor het duel met Turkije. De Boer riep Marco Bizot op als vervanger en Maarten Stekelenburg is de andere keeper in zijn 24-koppige keurkorps.

"Op dit moment is Tim de eerste doelman, dat hebben we laten zien door hem in Istanboel naar voren te schuiven. Stekelenburg doet het ook fantastisch bij zijn club Ajax, dus Krul moet het wel laten zien."

De Jong lijkt logische optie voor spitspositie

Tijdens de afgelopen interlandperiodes koos De Boer tegen een zwakkere tegenstander als Bosnië en Herzegovina voor Luuk de Jong als spits. Het lijkt daarom aannemelijk dat de De Jong, die tegen Turkije scoorde als invaller, mag starten tegen Letland, dat 136e staat op de FIFA-ranglijst.

Memphis Depay zou in dat geval moeten uitwijken naar de buitenkant, al liet hij onlangs weten dat hij liever in de punt speelt.

"Het is belangrijk dat je van spelers weet waar ze zich het prettigst bij voelen", zei De Boer over de voorkeur van Memphis. "Anderzijds is onze keuze ook afhankelijk van de tegenstander en van waar een speler volgens ons het meeste rendement kan hebben voor het team. Ik bekijk per wedstrijd wat nodig is."

'Niet alleen met hun kont in het strafschopgebied'

De Boer beseft uiteraard dat Letland een totaal andere tegenstander is dan Turkije, al verwacht hij niet dat de op papier veel zwakkere Letten alleen maar gaan tegenhouden.

"Ik heb wat beelden gezien, onder meer van hun 1-0-zege op Oostenrijk. Ze willen niet alleen maar met de kont in het strafschopgebied hangen. Het is opletten, scherp zijn. Als wij slordig zijn rond de middenlijn, dan weten ze snel hun spits te vinden."

Nederland-Letland begint zaterdag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van arbiter Stéphanie Frappart. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een interland van Oranje gefloten wordt door een vrouw.